Рогозин рассказал, сколько ещё лет можно эксплуатировать ракету "Союз-2"

Российская ракета-носитель "Союз-2" будет эксплуатироваться ещё около 10 лет, затем ей на смену придёт новая многоразовая ракета. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин президенту РФ Владимиру Путину на встрече на космодроме Восточный.

"Я думаю, реально "Союз-2", уже в последней модернизированной версии, с российской системой управления, ещё лет 9–10 полетает. На смену ему придёт возвращаемый многоразовый носитель", — пояснил Рогозин.