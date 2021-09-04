Рогозин рассказал, сколько ещё лет можно эксплуатировать ракету "Союз-2"
На смену ей придёт возвращаемый многоразовый носитель, отметил глава "Роскосмоса".
Фото © ТАСС / Юрий Смитюк
Российская ракета-носитель "Союз-2" будет эксплуатироваться ещё около 10 лет, затем ей на смену придёт новая многоразовая ракета. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин президенту РФ Владимиру Путину на встрече на космодроме Восточный.
"Я думаю, реально "Союз-2", уже в последней модернизированной версии, с российской системой управления, ещё лет 9–10 полетает. На смену ему придёт возвращаемый многоразовый носитель", — пояснил Рогозин.
Напомним, что в ходе визита на Восточный глава государства осмотрел на космодроме макеты различных модификаций ракеты-носителя "Ангара", командный пункт и строительную площадку стартового комплекса под неё. Рогозин пригласил президента посетить один из пусков на космодроме. Ближайший, кстати, состоится совсем скоро — 14 октября. "Союз-2" должен вывести на орбиту спутники британской компании OneWeb.
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