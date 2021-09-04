Юрист рассказала о штрафах для не живущих по прописке россиян
Нарушением не считается временное проживание в границах населённого пункта, в котором есть регистрация, и проживание с родственниками, пояснила эксперт.
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Понятие "прописка" с октября 1993 года сменила "регистрация" по месту жительства, то есть квартира или дом, где гражданин проживает постоянно или большую часть времени. Если человек живёт более 90 дней в ином месте или в другом регионе, необходима временная регистрация. Об этом рассказала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.
Юрист пояснила, что временная регистрация необходима для привязки к адресу, на который приходит информация от госорганов. Адрес регистрации определяет место налогового и воинского учёта, пенсионных органов, соцучреждений, территориальную подсудность судов.
Кудерко добавила, что за нарушение правил регистрации предусмотрены штрафы: для граждан в размере от 2000 до 3000 рублей, для нанимателей, собственников жилого помещения (физлиц) — от 2000 до 5000 рублей, для юрлиц — от 250 000 до 750 000 рублей. При этом в Москве и Санкт-Петербурге штрафы выше: для физлиц — от 3000 до 5000 рублей, для нанимателей, собственников жилого помещения — от 5000 до 7000 рублей, для юрлиц — от 300 000 до 800 000 рублей.
Юрист отметила, нарушением не считается временное проживание в границах населённого пункта, в котором есть регистрация, а также проживание с родственниками. Гражданские супруги родственниками не являются, уточнила Кудерко.
Ранее стало известно, что Минстрой РФ внёс ряд изменений в проект государственной программы, в котором говорится, что до 2025 года будут улучшены условия проживания людей с инвалидностью, а до 2030 года всем очередникам будет предоставлено новое жильё.
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