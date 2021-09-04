Киевский журналист рассказал, какой ультиматум США выдвинули Украине
В случае саботажа реформы Незалежная не получит новый кредит от МВФ и даже может потерять безвизовый режим с Евросоюзом.
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Автор украинского издания "Обозреватель" Виталий Семченко рассказал об "ультиматуме" Киеву от Вашингтона. По мнению журналиста, США останутся партнёром Украины только при наличии реформированных антикоррупционных органов. Это ключевая предпосылка для эффективной борьбы со взяточничеством в высших эшелонах киевской власти, подчёркивает Семченко в своей статье.
"Провал реформ может грозить стратегическим отношениям с партнёрами. Создание антикоррупционных органов было одним из условий предоставления безвиза с Евросоюзом и финансовой помощи Запада", — подчёркивает автор материала.
По словам Семченко, Штаты дали властям Незалежной важное задание — назначить руководителей антикоррупционных органов. В ближайшее время украинский президент Владимир Зеленский должен обеспечить проведение конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). США будут внимательно следить за этим процессом, отметил обозреватель.
"В случае же саботажа реформы Украина не получит новый кредит от МВФ и даже может потерять безвизовый режим с Евросоюзом", — резюмировал колумнист.
Напомним, ранее Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. В ходе переговоров глава Белого дома заявил лидеру Незалежной о приверженности США суверенитету Украины на фоне "агрессии", якобы исходящей со стороны РФ. Американский лидер отказался проводить совместную пресс-конференцию по итогам встречи. Политолог раскрыл Лайфу причины такого решения. После встречи с Байденом Зеленский отправился в Калифорнию. В ходе выступления в Стэнфордском университете он пообещал, что Украина станет лидером Европы.
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