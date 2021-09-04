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Рогозин назвал месяц завершения строительства второй очереди космодрома Восточный

Сейчас есть небольшое отставание по срокам в связи с неблагоприятными погодными условиями.

4 сентября, 01:26
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Строительство второй очереди космодрома Восточный будет завершено вовремя — в декабре 2022 года. Об этом заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Сейчас строительство одного из сооружений второй очереди космодрома идёт с отставанием в связи с погодными условиями, отметил гендиректор ООО "Производственно-строительное объединение "Казань" Равиль Зиганшин. Однако, по его словам, работы будут закончены по плану.

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"Это самое последнее сооружение, мы его сейчас нагоняем, у нас есть небольшое отставание за счёт погодных условий. Мы, конечно, попали в этом году: у нас все карьеры затопило. Сейчас только начали работать в полную мощность", — пояснил Зиганшин.

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Ранее Рогозин предложил построить рядом с Восточным город российской космонавтики. Это позволит создать конструкторские бюро, инженерные центры и производство ракетно-космической техники недалеко от космодрома, заметил глава "Роскосмоса".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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