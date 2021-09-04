Рогозин назвал месяц завершения строительства второй очереди космодрома Восточный

Строительство второй очереди космодрома Восточный будет завершено вовремя — в декабре 2022 года. Об этом заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Сейчас строительство одного из сооружений второй очереди космодрома идёт с отставанием в связи с погодными условиями, отметил гендиректор ООО "Производственно-строительное объединение "Казань" Равиль Зиганшин. Однако, по его словам, работы будут закончены по плану.

"Это самое последнее сооружение, мы его сейчас нагоняем, у нас есть небольшое отставание за счёт погодных условий. Мы, конечно, попали в этом году: у нас все карьеры затопило. Сейчас только начали работать в полную мощность", — пояснил Зиганшин.