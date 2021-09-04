Польские полицейские до смерти избили молодого украинца в вытрезвителе

25-летний украинец Дмитрий Никифоренко из Винницкой области умер после того, как польская полиция задержала его и доставила в вытрезвитель города Вроцлава. Это произошло ещё 30 июля. Тогда появились сообщения правоохранителей о том, что пьяный украинец вёл себя агрессивно, якобы нападал на стражей порядка, а потом скончался.

Однако на днях польская газета Wyborcza, получившая видео с камер наблюдения из вытрезвителя во Вроцлаве, заявила, что к украинцу необоснованно применили насилие.

Всё началось с того, что молодой человек ехал в автобусе поздно вечером. Якобы водитель вызвал скорую помощь, так как поведение парня показалось ему странным. Приехавшие врачи осмотрели украинца и решили, что он пьян. На остановке, где выходил Дмитрий, его встретили полицейские. Сами правоохранители утверждали, что пассажир вёл себя агрессивно, поэтому к нему пришлось применить принудительные меры.

После этого Дмитрия доставили в вытрезвитель, где работали камеры видеонаблюдения. По данным газеты Wyborcza, украинца били и душили, хотя он не сопротивлялся. На кадрах видно, что парень вошёл в комнату с характерным пятном от применения слезоточивого газа. Когда ему расстегнули наручники, Никифоренко пытался встать. В этот момент на него набросились шесть человек — полицейские и сотрудники вытрезвителя. В течение получаса, как уточняет издание, они, привязав украинца к кровати, избивали его кулаками, дубинкой и душили. Это продолжалось, пока в ситуацию не вмешался врач. Дмитрий не подавал признаков жизни, реанимационные мероприятия оказались безуспешными.

Официально причина смерти Никифоренко до сих пор не установлена, его похоронили на родине в середине августа. По данным польских СМИ, предварительные выводы экспертов указывают на то, что вероятной причиной стало насильственное удушение. Расследование смерти украинца ведёт районная прокуратура города Свидницы, чтобы избежать обвинений в предвзятости.