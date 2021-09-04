Польские полицейские до смерти избили молодого украинца в вытрезвителе
Всё произошло ещё в июле. Однако жуткие подробности истории стали известны только сейчас.
Фото © Соцсети
25-летний украинец Дмитрий Никифоренко из Винницкой области умер после того, как польская полиция задержала его и доставила в вытрезвитель города Вроцлава. Это произошло ещё 30 июля. Тогда появились сообщения правоохранителей о том, что пьяный украинец вёл себя агрессивно, якобы нападал на стражей порядка, а потом скончался.
Однако на днях польская газета Wyborcza, получившая видео с камер наблюдения из вытрезвителя во Вроцлаве, заявила, что к украинцу необоснованно применили насилие.
Всё началось с того, что молодой человек ехал в автобусе поздно вечером. Якобы водитель вызвал скорую помощь, так как поведение парня показалось ему странным. Приехавшие врачи осмотрели украинца и решили, что он пьян. На остановке, где выходил Дмитрий, его встретили полицейские. Сами правоохранители утверждали, что пассажир вёл себя агрессивно, поэтому к нему пришлось применить принудительные меры.
После этого Дмитрия доставили в вытрезвитель, где работали камеры видеонаблюдения. По данным газеты Wyborcza, украинца били и душили, хотя он не сопротивлялся. На кадрах видно, что парень вошёл в комнату с характерным пятном от применения слезоточивого газа. Когда ему расстегнули наручники, Никифоренко пытался встать. В этот момент на него набросились шесть человек — полицейские и сотрудники вытрезвителя. В течение получаса, как уточняет издание, они, привязав украинца к кровати, избивали его кулаками, дубинкой и душили. Это продолжалось, пока в ситуацию не вмешался врач. Дмитрий не подавал признаков жизни, реанимационные мероприятия оказались безуспешными.
Официально причина смерти Никифоренко до сих пор не установлена, его похоронили на родине в середине августа. По данным польских СМИ, предварительные выводы экспертов указывают на то, что вероятной причиной стало насильственное удушение. Расследование смерти украинца ведёт районная прокуратура города Свидницы, чтобы избежать обвинений в предвзятости.
После того как стали известны детали инцидента, комендант полиции во Вроцлаве принял решение об отстранении от исполнения обязанностей четырёх полицейских, которые задерживали парня, двух из них уволили со службы. Посольство Украины в Польше готовится направить ноту в связи с гибелью Никифоренко. Дипломаты требуют провести беспристрастное следствие, привлечь причастных лиц к ответственности и информировать украинскую сторону об этом происшествии.
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