Украине предрекли энергетическую катастрофу в ближайшие месяцы
По словам депутата Рады Кучеренко, две трети от потребностей в газе Незалежная будет вынуждена покупать по рыночной стоимости.
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Украину через несколько месяцев ожидает энергетическая катастрофа, об этом заявил экс-министр по вопросам ЖКХ страны, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Наш".
"На бирже на Украине сегодняшняя цена на газ — 20 гривен (54 рубля. — Прим. Лайфа) за кубометр. У нас с вами (населения. — Прим. Лайфа) пока что семь-восемь гривен (около 20 рублей. — Прим. Лайфа.). Нам "Нафтогаз" держит [цену], всё равно дорого, но держит. Что будет делать наша промышленность, наш бизнес, наши бюджетные учреждения, я точно не понимаю. Это не заложено в их бюджетах", — заявил Кучеренко.
По словам экс-министра, две трети от потребностей в газе Украина будет вынуждена покупать по рыночной стоимости. Также депутат отметил, что не поддерживает идею президента Владимира Зеленского о проведении регулярных трёхсторонних консультаций по вопросам газификации страны в формате Украина – Германия – США без участия России.
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