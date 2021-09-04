Украине предрекли энергетическую катастрофу в ближайшие месяцы

"На бирже на Украине сегодняшняя цена на газ — 20 гривен (54 рубля. — Прим. Лайфа) за кубометр. У нас с вами (населения. — Прим. Лайфа) пока что семь-восемь гривен (около 20 рублей. — Прим. Лайфа.). Нам "Нафтогаз" держит [цену], всё равно дорого, но держит. Что будет делать наша промышленность, наш бизнес, наши бюджетные учреждения, я точно не понимаю. Это не заложено в их бюджетах", — заявил Кучеренко.