В Минздраве рассказали, от кого зависит возвращение к нормальной жизни после пандемии
В ведомстве отметили, что отечественные учёные за последние полтора года сделали серьёзный шаг в борьбе с ковидом.
Фото © ТАСС / РБК / Владислав Шатило
Возвращение к привычной — доковидной — жизни сегодня во многом зависит от самих россиян. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.
"Неблагодарное дело — строить прогнозы, и это во многом зависит от нас, когда мы сможем вернуться к обычной жизни", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
При этом Фисенко призвал жителей страны вакцинироваться от коронавируса, тем более что в России есть для этого все возможности. По его словам, за последние полтора года отечественные учёные, фармацевты и промышленность сделали достаточно серьёзный шаг в этом вопросе: первыми в мире зарегистрировали антиковидную вакцину и вывели на рынок, подчеркнул первый замглавы Минздрава. Он добавил, что помимо вакцины имеются также собственные разработки противовирусных препаратов, моноклональных антител и препарата для лечения цитокинового шторма.
"Это разработки российских учёных, которые также доведены до промышленного производства и которыми с прошлого года активно пользуются медики во всех регионах нашей страны", — подчеркнул Фисенко.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила вероятность нового локдауна в России из-за коронавируса. Она также напомнила, что наша страна не вводила локдаунов на протяжении всего 2021 года.
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