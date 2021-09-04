В Минздраве рассказали, от кого зависит возвращение к нормальной жизни после пандемии

Возвращение к привычной — доковидной — жизни сегодня во многом зависит от самих россиян. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

"Неблагодарное дело — строить прогнозы, и это во многом зависит от нас, когда мы сможем вернуться к обычной жизни", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

При этом Фисенко призвал жителей страны вакцинироваться от коронавируса, тем более что в России есть для этого все возможности. По его словам, за последние полтора года отечественные учёные, фармацевты и промышленность сделали достаточно серьёзный шаг в этом вопросе: первыми в мире зарегистрировали антиковидную вакцину и вывели на рынок, подчеркнул первый замглавы Минздрава. Он добавил, что помимо вакцины имеются также собственные разработки противовирусных препаратов, моноклональных антител и препарата для лечения цитокинового шторма.

"Это разработки российских учёных, которые также доведены до промышленного производства и которыми с прошлого года активно пользуются медики во всех регионах нашей страны", — подчеркнул Фисенко.