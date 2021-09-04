НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Минздраве рассказали, от кого зависит возвращение к нормальной жизни после пандемии

В ведомстве отметили, что отечественные учёные за последние полтора года сделали серьёзный шаг в борьбе с ковидом.

4 сентября, 04:04
<p>Фото © ТАСС / РБК / Владислав Шатило</p>

Фото © ТАСС / РБК / Владислав Шатило

Возвращение к привычной — доковидной — жизни сегодня во многом зависит от самих россиян. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

"Неблагодарное дело — строить прогнозы, и это во многом зависит от нас, когда мы сможем вернуться к обычной жизни", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Учёные предупредили, что почки переболевших ковидом стареют на десятилетия

Учёные предупредили, что почки переболевших ковидом стареют на десятилетия

При этом Фисенко призвал жителей страны вакцинироваться от коронавируса, тем более что в России есть для этого все возможности. По его словам, за последние полтора года отечественные учёные, фармацевты и промышленность сделали достаточно серьёзный шаг в этом вопросе: первыми в мире зарегистрировали антиковидную вакцину и вывели на рынок, подчеркнул первый замглавы Минздрава. Он добавил, что помимо вакцины имеются также собственные разработки противовирусных препаратов, моноклональных антител и препарата для лечения цитокинового шторма.

"Препарат абсолютно уникальный, аналогов нет": Учёный рассказал об антиковидном лекарстве "Мир-19"

"Препарат абсолютно уникальный, аналогов нет": Учёный рассказал об антиковидном лекарстве "Мир-19"

"Это разработки российских учёных, которые также доведены до промышленного производства и которыми с прошлого года активно пользуются медики во всех регионах нашей страны", — подчеркнул Фисенко.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила вероятность нового локдауна в России из-за коронавируса. Она также напомнила, что наша страна не вводила локдаунов на протяжении всего 2021 года.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1