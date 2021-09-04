"Талибан" заявил, что будет наказывать боевиков за стрельбу в воздух

"Талибан"* заявил, что у боевиков, стреляющих в воздух в городах Афганистана, будут изымать оружие и привлекать к ответственности. Об этом говорится на странице радикального движения в "Твиттере".

Напомним, ранее в соцсетях после сообщений о захвате единственной непокорённой провинции Панджшер появилось видео, на котором боевики стрельбой в воздух отмечают это событие. Местные жители испугались выстрелов и подумали, что начались бои.

"Заместитель лидера талибов Мохаммед Якуб издал ряд распоряжений в отношении тех, кто стреляет в воздух. С завтрашнего дня у каждого, кто будет стрелять в воздух в Кабуле или других городах, будет незамедлительно изъято оружие", — говорится в заявлении "Талибана".

Там добавили, что такие действия наносят ущерб казне.

Как сообщал Лайф, ранее представители талибов заявили о захвате единственной непокорённой провинции — Панджшер. Также появлялась информация о том, что бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в стране радикалами, и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд – младший покинули страну. Однако сам Салех опроверг эту информацию и заявил, что Панджшер остаётся под контролем сил сопротивления.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.