Под Саратовом два человека вылетели навстречу фуре и сгорели заживо, запертые в смятом авто

Накануне у села Сторожевка на Саратовской кольцевой автодороге произошла страшная авария. 29-летний парень и 23-летняя девушка (Людмила Уварова) ехали в легковом автомобиле Renault Logan, когда водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, пишет ИА "Взгляд-инфо".

Видео © TikTok / victorlusting0

В этот момент мимо них двигалась фура Volvo, которая не успела вовремя среагировать. После столкновения легковой автомобиль получил сильные повреждения и тут же загорелся. Очевидцы вызвали скорую помощь, спасателей и полицию, однако, когда службы прибыли на место, парень и девушка уже сгорели заживо.

Фото © Instagram / ludmilkay

Информация на пульт дежурного поступила в 15:10. На место происшествия выехала бригада Центра медицины катастроф. Констатирована смерть двух человек. В силу масштабного термического поражения пол до проведения патолого-анатомической экспертизы определить невозможно Минздрав Саратовской области

Фото © УГИБДД ГУ МВД РФ по Саратовской области