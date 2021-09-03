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Под Саратовом два человека вылетели навстречу фуре и сгорели заживо, запертые в смятом авто

Когда скорая приехала на место ДТП, то не смогла помочь парню и девушке — они уже были мертвы.

3 сентября, 13:41

Фото © Instagram / ludmilkay и УГИБДД ГУ МВД РФ по Саратовской области

Накануне у села Сторожевка на Саратовской кольцевой автодороге произошла страшная авария. 29-летний парень и 23-летняя девушка (Людмила Уварова) ехали в легковом автомобиле Renault Logan, когда водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, пишет ИА "Взгляд-инфо".

Видео © TikTok / victorlusting0

В этот момент мимо них двигалась фура Volvo, которая не успела вовремя среагировать. После столкновения легковой автомобиль получил сильные повреждения и тут же загорелся. Очевидцы вызвали скорую помощь, спасателей и полицию, однако, когда службы прибыли на место, парень и девушка уже сгорели заживо.

Фото © Instagram / ludmilkay

Фото © Instagram / ludmilkay

Информация на пульт дежурного поступила в 15:10. На место происшествия выехала бригада Центра медицины катастроф. Констатирована смерть двух человек. В силу масштабного термического поражения пол до проведения патолого-анатомической экспертизы определить невозможно

Минздрав Саратовской области

Фото © УГИБДД ГУ МВД РФ по Саратовской области

Фото © УГИБДД ГУ МВД РФ по Саратовской области

Останки молодых людей извлекли из груды покорёженного металла при помощи гидравлического инструмента и отправили на опознание. Родственников Людмилы удалось найти, а личность парня устанавливается следствием. Правоохранители разбираются в подробностях дела, чтобы установить причину аварии.

19-летний актёр, который снимался со звездой Marvel, был найден мёртвым после трёх дней поисков

19-летний актёр, который снимался со звездой Marvel, был найден мёртвым после трёх дней поисков

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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