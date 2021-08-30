19-летний актёр, который снимался со звездой Marvel, был найден мёртвым после трёх дней поисков
Мэттью вышел вечером из кампуса на прогулку и пропал с камер наблюдения, подняв на уши весь студенческий городок.
Фото © Twitter / Woody
19-летнего Мэттью Миндлера многие узнали после съёмок в фильмах "Чад: Американский мальчик" и "Мой придурочный брат", где парню повезло работать со звездой фильмов Marvel, Человеком-муравьём Полом Раддом. В последнее время своё внимание Мэттью предпочитал отдавать учёбе — он поступил в университет Пенсильвании, США.
Фото © Twitter / Hercules Radio Co. и Andy Vermaut
Три дня назад парень вышел из кампуса в белой толстовке с чёрными полосами, джинсах и кепке — именно в таком образе его в последний раз поймала камера видеонаблюдения. И после этого Мэттью словно в воду канул. Его искали волонтёры и полиция по всему студенческому городку. И только накануне его обнаружили мёртвым, пишет Lad Bible.
Фото © Twitter / Millersville University
О причинах смерти пока не сообщается, но его тело уже отправили на вскрытие. Официальный аккаунт университета сообщил о страшной находке и выразил соболезнования всем родным и близким. В руководстве подчеркнули, что опасности для других студентов нет.
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