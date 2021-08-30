19-летний актёр, который снимался со звездой Marvel, был найден мёртвым после трёх дней поисков

19-летнего Мэттью Миндлера многие узнали после съёмок в фильмах "Чад: Американский мальчик" и "Мой придурочный брат", где парню повезло работать со звездой фильмов Marvel, Человеком-муравьём Полом Раддом. В последнее время своё внимание Мэттью предпочитал отдавать учёбе — он поступил в университет Пенсильвании, США.

Три дня назад парень вышел из кампуса в белой толстовке с чёрными полосами, джинсах и кепке — именно в таком образе его в последний раз поймала камера видеонаблюдения. И после этого Мэттью словно в воду канул. Его искали волонтёры и полиция по всему студенческому городку. И только накануне его обнаружили мёртвым, пишет Lad Bible.

Фото © Twitter / Millersville University