Ловушка на "Госуслугах": Штрафы от ГИБДД спрячут в Интернете Теперь большинство извещений о штрафах ГИБДД будет приходить через сайт госуслуг. Как это отразится на российских автомобилистах, разбирался Лайф. 1 сентября, 16:45 Фото © Shutterstock

С 1 сентября вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ), изменяющие правила информирования автомобилистов о штрафах, которые выписаны за нарушение правил дорожного движения (ПДД) на основе данных камер фотовидеофиксации.

Согласно официальной версии, это необходимо, чтобы "усилить цифровизацию" в сфере дорожного контроля и сэкономить на бумаге. Только за прошлый год ГИБДД вынесла 167 миллионов постановлений в отношении автовладельцев (это на 15% больше, чем в 2019 году) на общую сумму 117 млрд руб. А доля штрафов, наложенных на водителей при фиксации нарушений ПДД с помощью камер, за год выросла с 84% до 87%. При этом общая сумма к оплате, назначенная по данным автоматических комплексов, выросла с 82,7 до 94,1 миллиарда рублей (примерно такие средства составляют всю расходную часть бюджета в некоторых субъектах РФ, например в Вологодской области или Республике Удмуртия). Однако некоторая часть дохода, собранного в виде автоштрафов, всё ещё тратится на отправку нарушителям "писем счастья", и это вызывает недовольство чиновников. Конечно, одно письмо-извещение стоит копейки, но в масштабе всей страны за год набегает солидная сумма, и власти не прочь её сэкономить. А ещё электронные извещения призваны сократить количество отменённых судами постановлений, что, в свою очередь, очевидно повысит доходную часть, собираемую в казну.

Формально новшество о доставлении штрафов в электронном виде через портал "Госуслуги" преподносится как удобная опция для самих водителей. В том числе для обжалования постановления в том органе, который его вынес. Но для этого помимо регистрации на портале автовладельцу нужно иметь усиленную квалифицированную подпись (её выдают аккредитованные Минцифры РФ удостоверяющие центры) или обычную электронную подпись. И, конечно, сама жалоба на постановление не сформируется автоматически: нужно будет заполнить специальную форму с обоснованием автовладельца — почему штраф некорректен.

А ещё автомобилист должен сам заполнить на своей странице специальное заявление о согласии на получение экземпляров постановлений в форме электронного документа. При этом, согласно новому регламенту, водитель, который дал согласие на получение штрафов через "Госуслуги", тем самым отказывается от бумажных извещений, которые иногда бывают совершенно не лишними, если разбирательство доходит до суда.

— Конечно, обжаловать постановления, полученные через "Госуслуги", в суде можно, но сделать это непросто, ведь большинство судов не принимают к рассмотрению электронные документы, если они не формализованы на бумаге, — пояснил адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — В Москве и Петербурге есть примеры, когда в период пандемии судьи рассматривали жалобы, поданные в электронном виде с прикреплёнными к ним документами, но пока такой функционал обязательным для судов не является, а значит, многое остаётся на усмотрение конкретного судьи. Понятно, что такая ситуация усложняет защиту прав автомобилистов.

Фото © ТАСС / Зотов Алексей

Но поправки КоАП позволяют направлять постановления со штрафами в электронном виде, даже если гражданин не подавал заявление об извещении его исключительно через "Госуслуги". Если водитель в течение семи дней после появления на портале сообщения о штрафе зайдёт на "Госуслуги", то постановление будет считаться вручённым, и начнёт отсчитываться срок на обжалование (десять суток), с этого же момента даётся 20 суток для оплаты штрафа со скидкой в 50%. А если за семь дней водитель на "Госуслуги" так и не зашёл, то срок на обжалование начинает отчитываться через семь дней после поступления постановления, однако в этом случае для тех, кто не заявлял о желании получать извещения через "Госуслуги", уведомление автоматически вручённым считаться не будет. Теоретически инициаторы штрафа должны будут отправить извещение через обычную почту.

— На практике уже сейчас ГИБДД и центры организации дорожного движения (ЦОДД) не очень утруждают себя письменной рассылкой штрафов, — рассказал адвокат палаты Калининградской области Александр Поляков. — Однако в этом случае при обжаловании постановления, к которому есть вопросы о надлежащем уведомлении, суды нередко встают на сторону водителя.

А вот для тех водителей, у которых вообще нет аккаунта "Госуслуг", новый порядок уведомления применяться не должен. То есть этой категории автомобилистов должны присылать постановление о привлечении к административной ответственности по почте в бумажном виде, а сроки на обжалование будут исчисляться по прежним правилам.

— На самом деле даже для водителей, которые не пользуются "Госуслугами", неприятные моменты с постановлениями о штрафах возможны, — считает старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов. — Во-первых, есть такие граждане, которые когда-то регистрировались на портале, но просто об этом забыли, а во-вторых, есть некоторая часть россиян (обычно это пожилые люди), аккаунт которых регистрировали их родственники по случаю каких-либо разовых событий, например, для однократного получения QR-кода. И те и другие граждане, возможно, о регистрации на "Госуслугах" забыли, но портал "помнит" про всех.

Среди возможных плюсов от нововведений помимо возможности быстрого обращения с первичным обжалованием постановления можно отметить предполагаемую возможность автовладельца отказаться от получения извещений через портал "Госуслуги" или отозвать согласие на получение уведомлений о штрафах исключительно через личный кабинет и, напротив, возобновить и то и другое (но пока эта опция в стадии доработки).

Авторы Максим Греков