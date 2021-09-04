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Яценюк заявил, что Россия превращает ГТС Украины в металлолом

По его словам, Киев должен настаивать на подписании трёхстороннего договора о транзите российского газа, а не двустороннего. Третьей стороной должна быть Европа, полагает Яценюк.

4 сентября, 05:07

Фото © ТАСС / Иван Николаев

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Россия превращает газотранспортную систему Украины в металлолом.

"Они уже половину этого сделали", — сказал Яценюк в эфире программы Савика Шустера "Свобода слова".

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По его словам, Киев должен настаивать на подписании трёхстороннего договора о транзите российского газа, а не двухстороннего. Третьей стороной должна быть Европа, полагает Яценюк.

"А когда мы уже втроём, дорогие европейцы, так вы тогда нам не декларациями рассказывайте, как вы будете помогать украинскому народу. Ставьте свою подпись, печать и несите вместе с Россией ответственность за то, если Россия нарушит контракт", — добавил экс-премьер.

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Киев активно выступает против строительства газопровода "Северный поток – 2" из Россию в Германию. Правительство Незалежной беспокоится из-за потери доходов от транзита газа через её территорию. Ранее в Киеве заявили о необходимости транзита российского топлива ещё минимум 13 лет. Также Лайф рассказывал, что Украина хочет заключить контракты на транзит газа с компаниями из Евросоюза.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Газопровод завершён на 99%. Укладка труб в водах Дании закончена, остался участок в водах Германии, завершить который планируется до 12 сентября.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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