Яценюк заявил, что Россия превращает ГТС Украины в металлолом

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Россия превращает газотранспортную систему Украины в металлолом.

"Они уже половину этого сделали", — сказал Яценюк в эфире программы Савика Шустера "Свобода слова".

По его словам, Киев должен настаивать на подписании трёхстороннего договора о транзите российского газа, а не двухстороннего. Третьей стороной должна быть Европа, полагает Яценюк.

"А когда мы уже втроём, дорогие европейцы, так вы тогда нам не декларациями рассказывайте, как вы будете помогать украинскому народу. Ставьте свою подпись, печать и несите вместе с Россией ответственность за то, если Россия нарушит контракт", — добавил экс-премьер.