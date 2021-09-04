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После стрельбы в воздух в Афганистане погибло четыре человека

Ранее сообщалось, что руководство талибов будет изымать оружие за подобные выходки.

4 сентября, 06:18

Фото © ТАСС/EPA

Талибы решили стрельбой отпраздновать захват единственной непокорённой провинции Панджшер. Видео © Соцсети

Четыре человека погибли и ещё семеро пострадали в результате стрельбы в воздух, которую накануне устроили боевики радикального движения "Талибан"*. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на собственный источник.

"Четыре человека погибли и семь пострадали в результате выстрелов в воздух вчера поздно вечером", — сообщил собеседник агентства.

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Напомним, накануне представители талибов заявили о захвате единственной непокорённой провинции Панджшер, в которой после захвата власти в стране радикалами сформировалось движение сопротивления. Чтобы отпраздновать это событие, некоторые боевики начали стрелять в воздух, напугав местных жителей. После этого руководство радикалов объявило, что будет наказывать тех, кто стреляет в воздух. Как сообщалось в твиттере движения, у боевиков, нарушивших правила, будут изымать оружие, а сами они будут привлечены к ответственности.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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