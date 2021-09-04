После стрельбы в воздух в Афганистане погибло четыре человека
Ранее сообщалось, что руководство талибов будет изымать оружие за подобные выходки.
Фото © ТАСС/EPA
Талибы решили стрельбой отпраздновать захват единственной непокорённой провинции Панджшер. Видео © Соцсети
Четыре человека погибли и ещё семеро пострадали в результате стрельбы в воздух, которую накануне устроили боевики радикального движения "Талибан"*. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на собственный источник.
"Четыре человека погибли и семь пострадали в результате выстрелов в воздух вчера поздно вечером", — сообщил собеседник агентства.
Напомним, накануне представители талибов заявили о захвате единственной непокорённой провинции Панджшер, в которой после захвата власти в стране радикалами сформировалось движение сопротивления. Чтобы отпраздновать это событие, некоторые боевики начали стрелять в воздух, напугав местных жителей. После этого руководство радикалов объявило, что будет наказывать тех, кто стреляет в воздух. Как сообщалось в твиттере движения, у боевиков, нарушивших правила, будут изымать оружие, а сами они будут привлечены к ответственности.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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