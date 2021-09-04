За сутки в России выявили 18 780 случаев коронавируса

По данным оперштаба на 4 сентября, за последние сутки в 85 регионах России было выявлено 18 780 случаев коронавируса, из них 1402 (7,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в России нарастающим итогом выявлено 6 993 954 человека в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 796 смертей. За весь период в стране от инфекции скончалось 186 407 человек.