Доктор Мясников назвал пять белых продуктов, провоцирующих рак

Главный врач столичной больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников перечислил продукты, которые могут привести к онкологии. Он отметил, что неправильное питание провоцирует каждый пятый случай рака.

Врач рекомендует избегать продуктов, которые могут вызвать ожирение и как следствие — повышение уровня инсулина в крови. А у диабетиков риск появления злокачественной опухоли повышается в восемь раз, подчеркнул Мясников. Он также напомнил о запрете на "белые" продукты.

"Не надо есть белый сахар, белую соль, белый рис, белые макароны, белый хлеб. Это всё приводит к повышению веса, к повышению сахара и к болезням, к онкологиям", — рассказал врач в эфире телеканала "Россия-1".

Мясников также отметил вред алкоголя, который даже в умеренных дозах повышает риск развития рака груди и кишечника. А употребление соли в больших количествах может привести к раку желудка — соль относится к канцерогенам наравне со спиртным, сигаретами и химическими веществами.