Бархатный сезон начался на черноморском побережье России

В Сочи и Туапсе начался бархатный сезон. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какой погоды ждать гостям и жителям курортных городов.

"На черноморском побережье, в Туапсе, Сочи, температура ниже нормы. Сейчас там около 25 градусов. Это означает, что начался бархатный сезон, поскольку температура воды тоже такая — 25-26 градусов. Ну а бархатным сезоном называется та ситуация, когда температура воды и воздуха примерно одинакова. Ещё очень важно, чтобы это было комфортное сочетание", — объяснил ТАСС специалист.

Вильфанд уточнил, что сочетание должно быть комфортным. В районе Белого моря температура воздуха и воды 10-12 градусов, однако такую погоду бархатной назвать нельзя. Специалист предупреждает россиян, что из-за циклонов поверхность воды летом не прогрелась, поэтому в этом году бархатный сезон будет короче и закончится в начале октября.