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Бархатный сезон начался на черноморском побережье России

В этом году он будет короче, поскольку из-за циклонов поверхность воды летом не прогрелась.

4 сентября, 07:25
<p>Фото © ТАСС / Алексей Зотов</p>

Фото © ТАСС / Алексей Зотов

В Сочи и Туапсе начался бархатный сезон. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какой погоды ждать гостям и жителям курортных городов.

"На черноморском побережье, в Туапсе, Сочи, температура ниже нормы. Сейчас там около 25 градусов. Это означает, что начался бархатный сезон, поскольку температура воды тоже такая — 25-26 градусов. Ну а бархатным сезоном называется та ситуация, когда температура воды и воздуха примерно одинакова. Ещё очень важно, чтобы это было комфортное сочетание", — объяснил ТАСС специалист.

Вильфанд уточнил, что сочетание должно быть комфортным. В районе Белого моря температура воздуха и воды 10-12 градусов, однако такую погоду бархатной назвать нельзя. Специалист предупреждает россиян, что из-за циклонов поверхность воды летом не прогрелась, поэтому в этом году бархатный сезон будет короче и закончится в начале октября.

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Ранее метеоролог Тишковец предупредил россиян о "климатических качелях" в сентябре. Специалист рассказал, что первая неделя осени будет очень холодной — на пять градусов ниже нормы.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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