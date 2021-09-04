Проявление патриотизма спортсмена — это завоевание золотых медалей для страны, а не отказ фотографироваться с победителями, сказал журналистам двукратный чемпион Паралимпийских игр в Токио россиянин Дмитрий Сафронов, комментируя нежелание украинского легкоатлета Игоря Цветова сделать совместный снимок на пьедестале почёта.

"Как отреагировал? Да никак — это его дело. У меня тогда получилась прекрасная фотография с Артёмом, так что я рад, и сейчас повторили ещё одну фотографию. Он сказал: "Это любовь к родине", у него она так исчисляется, а у меня она исчисляется золотыми медалями", — пояснил спортсмен.

Российский легкоатлет Артём Калашян, завоевавший на Играх бронзу, признался, что поступок Цветова их не задел, однако, по его мнению, это было некрасиво.