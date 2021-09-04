"Это некрасиво": Российские паралимпийцы прокомментировали отказ украинского легкоатлета фотографироваться
По словам спортсменов, сперва они даже не поняли, что произошло. Впрочем, россияне признаются, что рады получившимся снимкам.
Дмитрий Сафронов и Артём Калашян. Фото © Instagram / safronovd, artemka032rus
Проявление патриотизма спортсмена — это завоевание золотых медалей для страны, а не отказ фотографироваться с победителями, сказал журналистам двукратный чемпион Паралимпийских игр в Токио россиянин Дмитрий Сафронов, комментируя нежелание украинского легкоатлета Игоря Цветова сделать совместный снимок на пьедестале почёта.
"Как отреагировал? Да никак — это его дело. У меня тогда получилась прекрасная фотография с Артёмом, так что я рад, и сейчас повторили ещё одну фотографию. Он сказал: "Это любовь к родине", у него она так исчисляется, а у меня она исчисляется золотыми медалями", — пояснил спортсмен.
Российский легкоатлет Артём Калашян, завоевавший на Играх бронзу, признался, что поступок Цветова их не задел, однако, по его мнению, это было некрасиво.
"Мы сначала даже не поняли, что это было, стало неприятно. Потом сфотографировались с Димой и всё", — сказал он.
Напомним, инцидент произошёл после забега на 100 метров, а затем повторился на церемонии награждения после забега на 200 метров. Золото и бронзу в этой дисциплине также взяли россияне Дмитрий Сафронов и Артём Калашян. Паралимпийцы предложили Цветову сделать традиционный совместный снимок призёров, однако украинский атлет к ним не подошёл, россиянам пришлось фотографироваться вдвоём. Позже украинец объяснил своё решение.
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