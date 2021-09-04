В МВД предупредили россиян о мошенниках, притворяющихся полицейскими

У телефонных мошенников появилось несколько новых схем для обмана граждан и хищения денег. Чтобы войти в доверие к россиянам, они представляются сотрудниками полиции.

В 2021 году зафиксировано несколько случаев, когда мошенники звонили человеку и угрожали убийством или уничтожением личного имущества, а затем появлялся лжеучастковый, который убеждал жертву перевести деньги преступнику, чтобы якобы разоблачить его и поймать, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Также стала распространённой и другая схема: сначала лжеполицейский звонит будущей жертве и входит в доверие, оставляет свой номер телефона, затем звонит другой человек и просит помочь в задержании мошенников. Человек сообщает об этом знакомому лжеполицейскому, и тот подтверждает, что действительно проводится такая операция и нужно помочь следствию, проявить свою гражданскую позицию — передать деньги определённому человеку, перевести их на счёт вымогателя или, например, скинуть с балкона.

"Граждане, будучи введёнными в заблуждение, переводят на счета, указанные злоумышленниками, крупные денежные суммы", — сказали в МВД, отмечая, что в каждом десятом случае жертвами мошенников становятся пенсионеры.