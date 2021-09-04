Спасатели обнаружили тело пятого пропавшего после схода селя в Дагестане

Группа спасателей обнаружила тело туриста, предположительно, пропавшего в Гунибском районе Дагестана после схода селевого потока в Карадахской теснине. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"В ходе поисково-спасательных работ в Гоцатлинском водохранилище спасателями было обнаружено тело мужчины. Предположительно, пропавшего в Гунибском районе после схода селевого потока в Карадахской теснине 23 августа", — сообщили в МЧС.

Ранее спасатели нашли в Унцукульском районе Дагестана тело 20-летнего молодого человека, который пропал в августе после схода селя в селе Хаджалмахи. А до этого были найдены тела ещё трёх погибших.