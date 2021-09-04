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Спасатели обнаружили тело пятого пропавшего после схода селя в Дагестане

Ранее было найдено тело 20-летнего молодого человека, которого унесло селевым потоком в селе Хаджалмахи.

4 сентября, 07:52
<p>Фото © <a href="https://05.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4547236#group=group-1&photo=0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС по Республике Дагестан</a></p>

Фото © ГУ МЧС по Республике Дагестан

Группа спасателей обнаружила тело туриста, предположительно, пропавшего в Гунибском районе Дагестана после схода селевого потока в Карадахской теснине. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"В ходе поисково-спасательных работ в Гоцатлинском водохранилище спасателями было обнаружено тело мужчины. Предположительно, пропавшего в Гунибском районе после схода селевого потока в Карадахской теснине 23 августа", — сообщили в МЧС.

Ранее спасатели нашли в Унцукульском районе Дагестана тело 20-летнего молодого человека, который пропал в августе после схода селя в селе Хаджалмахи. А до этого были найдены тела ещё трёх погибших.

"Такого в жизни не видела, какой кошмар!": В Дагестане за ночь селевые потоки унесли пять человек

"Такого в жизни не видела, какой кошмар!": В Дагестане за ночь селевые потоки унесли пять человек

Ранее в Камчатском крае были найдены тела двух туристов, разбившихся на Ключевском вулкане. Спасатели не смогли быстро добраться до места трагедии, им пришлось провести ночь в лагере, чтобы адаптироваться к высокогорью.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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