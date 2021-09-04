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Учёные назвали самую болезненную породу собак

Главные проблемы у четвероногих друзей человека оказались связаны с сердечной недостаточностью.

4 сентября, 07:45
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Учёные Уппсальского университета Швеции провели исследование и определили самую болезненную породу собак. Исследователи обследовали 20 животных восьми самых популярных пород, среди которых бигли, немецкие овчарки и ретриверы.

Выяснилось, что в ходе селекции многие собаки приобрели различные патологические генетические мутации. Согласно материалам исследования, опубликованного изданием New Scientist, кавалер-кинг-чарльз-спаниель является самой болезненной породой собак. Она имеет наибольшее количество опасных генетических вариантов. По данным учёных, генетические варианты связаны с сердечной недостаточностью.

Эти котята настолько похожи на овечек, что невозможно удержаться от того, чтобы их не погладить

Эти котята настолько похожи на овечек, что невозможно удержаться от того, чтобы их не погладить

А ранее Лайф рассказывал о печальной судьбе и спасении собаки, которую бросили умирать в заброшенной квартире, оставив без еды и воды. Вес питбуля на момент, когда его нашли, едва достигал 11 килограммов, хотя для здоровой самки этой породы норма начинается с 17 килограммов. Внешне щенок больше напоминал обтянутый кожей скелет.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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