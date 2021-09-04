Учёные назвали самую болезненную породу собак
Главные проблемы у четвероногих друзей человека оказались связаны с сердечной недостаточностью.
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Учёные Уппсальского университета Швеции провели исследование и определили самую болезненную породу собак. Исследователи обследовали 20 животных восьми самых популярных пород, среди которых бигли, немецкие овчарки и ретриверы.
Выяснилось, что в ходе селекции многие собаки приобрели различные патологические генетические мутации. Согласно материалам исследования, опубликованного изданием New Scientist, кавалер-кинг-чарльз-спаниель является самой болезненной породой собак. Она имеет наибольшее количество опасных генетических вариантов. По данным учёных, генетические варианты связаны с сердечной недостаточностью.
А ранее Лайф рассказывал о печальной судьбе и спасении собаки, которую бросили умирать в заброшенной квартире, оставив без еды и воды. Вес питбуля на момент, когда его нашли, едва достигал 11 килограммов, хотя для здоровой самки этой породы норма начинается с 17 килограммов. Внешне щенок больше напоминал обтянутый кожей скелет.
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