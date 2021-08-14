Эти котята настолько похожи на овечек, что невозможно удержаться от того, чтобы их не погладить

Несколько лет назад заводчица из Швейцарии Элеонора Муччио отправилась на выставку кошек в Женеву. Гуляя между плотными рядами с пушистиками, девушка обратила внимание на одну странную породу, о которой она раньше только слышала. Котята породы селкирк-рекс выглядят ну очень мило со своей шёрсткой, вьющейся как у ягнят. Элеонора тут же влюбилась. Чуть позже, в 2017 году, она приобрела свою первую кошку этой породы, Джину, и сразу завела для неё профиль в "Инстаграме".

Фото © Instagram / gina_and_gepetto

С тех пор у Джины образовалось огромное потомство. Теперь котята регулярно появляются в профиле gina_and_gepetto, на который подписано уже более 37 тысяч человек. Муччио хочет, чтобы каждый смог завести себе питомца этой великолепной породы. Несмотря на то что малыши выглядят ну очень лохматыми, их шёрстка даже мягче, чем у обычных кошек.

Фото © Instagram / gina_and_gepetto

Но есть и минусы. К примеру, у котов породы селкирк-рекс повышена выработка ушной серы и слизи в глазах.

Поэтому им нужен особый уход. Я очищаю им глаза и уши раз в неделю. Но нужно быть очень внимательными, делать это слишком часто нельзя — так можно занести инфекцию Элеонора Муччио

Фото © Instagram / gina_and_gepetto

О существовании такой милой породы мало кто знает. И это неудивительно. Она появилась сравнительно недавно — в 1987 году. Всё началось с курчавого котёнка по кличке Мисс де Песто. Самка попала к заводчику Джерри Ньюману, который скрестил её с чёрным персом. Три котёнка из помёта тоже оказались с кудрявой шерстью.

До 2015 года селкирков скрещивали с персами, экзотами или британцами. Но потом разведение селкирков прекратили для прилива кровей других пород — теперь считается, что это полноценная порода и стадия её становления уже завершена, пишет Ladbible.