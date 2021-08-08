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15 семей, которым удалось подружить кошку с собакой, хоть по некоторым из этих фото так и не скажешь

Вражда кошек с собаками отпечаталась в нашем сознании и даже языке, но так ли всё на самом деле серьёзно? В подборке ниже — 15 кадров, доказывающих, что у питомцев (иногда) может завязаться дружба.

8 августа, 12:00

Фото © Reddit / towerhorse, shanna99

"Этот кот из моего района всегда защищает своего маленького собачьего друга, и я подумала, что эта фотография может скрасить чей-то день:)"

Фото © Reddit / natisan5

Фото © Reddit / natisan5

"Лучшие друзья!"

Фото © Reddit / CoeurdeBois

Фото © Reddit / CoeurdeBois

"Морда моего кота, когда пёс требует его внимания"

Фото © Reddit / shanna99

Фото © Reddit / shanna99

"Реакция кошки на то, что собака моего брата приезжает в миллионный раз"

Фото © Reddit / social-anxiety-yay

Фото © Reddit / social-anxiety-yay

"Обычно моей кошке абсолютно наплевать на пса, но с тех пор, как тот вернулся из больницы, она от него не отходит"

Фото © Reddit / Nottodaykitten

Фото © Reddit / Nottodaykitten

"Нашёл эту кошку на улице, и она просто влюбилась в мою собаку. Та не особо разделяет этого счастья, но всё понимает"

Фото © Reddit / MyNameIsConnie

Фото © Reddit / MyNameIsConnie

"Вернулись с прогулки. Судя по всему, кот надеялся, что я сдам пса туда, откуда взяла"

Фото © Reddit / towerhorse

Фото © Reddit / towerhorse

"Кошка с псом не виделись 4 дня. Похоже, кошка в восторге, что они наконец снова вместе"

Фото © Reddit / sbtrey23

Фото © Reddit / sbtrey23

"[Псы] хотят знать, когда им наконец перестанут мыть лапы после улицы. А котэ каждый раз залезает в ванну и утешает их"

Фото © Pikabu / Idzin

Фото © Pikabu / Idzin

"Мой кот терпеть не может собаку, а та, наоборот, безумно его любит. Всегда пытается прижаться к пушистому кошачьему боку"

Фото © Reddit / breadknife1204

Фото © Reddit / breadknife1204

"Я только что поменял у своей собаки и кошки мордочки"

Фото © Reddit / kradnozd

Фото © Reddit / kradnozd

"Недавно мой кот осознал, насколько мягкая лежанка у собаки"

Фото © Reddit / haysalpj

Фото © Reddit / haysalpj

"Кошка лежит явно не на своей кровати, а пёс — слабак"

Фото © Reddit / Tattoosnscars

Фото © Reddit / Tattoosnscars

"Включила специальное видео для животных, чтобы успокоить собаку во время грозы. Кот присоединился"

Фото © Reddit / taylorleigh1441

Фото © Reddit / taylorleigh1441

"Кошка увидела, что собаку вычёсывают, и подбежала, чтобы её тоже почесали"

Фото © Reddit / g-a-r-n-e-t

Фото © Reddit / g-a-r-n-e-t

15 очаровательных фото, после которых каждый захочет бросить всё и стать ветеринаром

15 очаровательных фото, после которых каждый захочет бросить всё и стать ветеринаром

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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