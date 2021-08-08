15 семей, которым удалось подружить кошку с собакой, хоть по некоторым из этих фото так и не скажешь
Вражда кошек с собаками отпечаталась в нашем сознании и даже языке, но так ли всё на самом деле серьёзно? В подборке ниже — 15 кадров, доказывающих, что у питомцев (иногда) может завязаться дружба.
Фото © Reddit / towerhorse, shanna99
"Этот кот из моего района всегда защищает своего маленького собачьего друга, и я подумала, что эта фотография может скрасить чей-то день:)"
Фото © Reddit / natisan5
"Лучшие друзья!"
Фото © Reddit / CoeurdeBois
"Морда моего кота, когда пёс требует его внимания"
Фото © Reddit / shanna99
"Реакция кошки на то, что собака моего брата приезжает в миллионный раз"
Фото © Reddit / social-anxiety-yay
"Обычно моей кошке абсолютно наплевать на пса, но с тех пор, как тот вернулся из больницы, она от него не отходит"
Фото © Reddit / Nottodaykitten
"Нашёл эту кошку на улице, и она просто влюбилась в мою собаку. Та не особо разделяет этого счастья, но всё понимает"
Фото © Reddit / MyNameIsConnie
"Вернулись с прогулки. Судя по всему, кот надеялся, что я сдам пса туда, откуда взяла"
Фото © Reddit / towerhorse
"Кошка с псом не виделись 4 дня. Похоже, кошка в восторге, что они наконец снова вместе"
Фото © Reddit / sbtrey23
"[Псы] хотят знать, когда им наконец перестанут мыть лапы после улицы. А котэ каждый раз залезает в ванну и утешает их"
Фото © Pikabu / Idzin
"Мой кот терпеть не может собаку, а та, наоборот, безумно его любит. Всегда пытается прижаться к пушистому кошачьему боку"
Фото © Reddit / breadknife1204
"Я только что поменял у своей собаки и кошки мордочки"
Фото © Reddit / kradnozd
"Недавно мой кот осознал, насколько мягкая лежанка у собаки"
Фото © Reddit / haysalpj
"Кошка лежит явно не на своей кровати, а пёс — слабак"
Фото © Reddit / Tattoosnscars
"Включила специальное видео для животных, чтобы успокоить собаку во время грозы. Кот присоединился"
Фото © Reddit / taylorleigh1441
"Кошка увидела, что собаку вычёсывают, и подбежала, чтобы её тоже почесали"
Фото © Reddit / g-a-r-n-e-t
WOW-animals
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