15 очаровательных фото, после которых каждый захочет бросить всё и стать ветеринаром
Кажется, лучше профессии ветеринара просто нет. Что ж, даже сами врачи с этим согласны на все сто. Работать с питомцами — одно удовольствие, и в подборке ниже — 15 кадров, которые докажут это любому.
Фото © Reddit / woodend3442, jdawg5720
"Новый ассистент ветеринара"
Фото © Reddit/woodend3442
"Объективные плюсы работы ветеринаром"
Фото © Reddit/Zentik69
"Хома пришёл на диспансеризацию"
Фото © Reddit/blek_blek
"Наш ветеринар работала с котёнком в кармане"
Фото © Reddit
"Щенок в шоке. И моя такая же потрясённая коллега Кэти"
Фото © Reddit/mrsmadmike
"Этот красивый котёнок с особыми потребностями уже живёт в новом доме"
Фото © Facebook / Kern County Animal Services
"Боун пошёл к ветеринару, и вот все осмотры уже позади "
Фото © Reddit/jdawg5720
"Обычно в ящиках лежат всякие документы. У меня — спящий шпиц"
Фото © Reddit/M1rlyn
"Под присмотром лучшего доктора"
Фото © Reddit/simbathebengal
"Дамаск в ветеринарной клинике вёл себя плохо и кусался, поэтому ему пришлось смастерить "смирительную рубашку" в форме ящерицы для рентгеновских снимков"
Фото © Reddit/fireysaje
"Маленький наплечный котёнок. Ещё одна причина, почему я люблю свою работу"
Фото © Reddit/Elfanara
"Моя сестра — ветеринар, и эта фотография сделана в её доме. Подобное происходит с ней постоянно"
Фото © Reddit/stateyourname
"Моя собака целует своего ветеринара, пока тот измеряет её давление"
Фото © Reddit/black_flower666
"Наш малыш просто влюбился в своего ветеринара. Не может дождаться, когда она выйдет за ним из своего кабинета"
Фото © Reddit/Spreadtheloveguy
"Моя мама — ветеринар. Сегодня она прислала мне фото своего нового пациента"
Фото © Reddit/-CharethCutestory
Ещё больше примеров — в материале Bored Panda.
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