15 очаровательных фото, после которых каждый захочет бросить всё и стать ветеринаром

"Новый ассистент ветеринара"

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"Объективные плюсы работы ветеринаром"

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"Хома пришёл на диспансеризацию"

"Наш ветеринар работала с котёнком в кармане"

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"Щенок в шоке. И моя такая же потрясённая коллега Кэти"

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"Этот красивый котёнок с особыми потребностями уже живёт в новом доме"

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"Боун пошёл к ветеринару, и вот все осмотры уже позади "

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"Обычно в ящиках лежат всякие документы. У меня — спящий шпиц"

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"Под присмотром лучшего доктора"

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"Дамаск в ветеринарной клинике вёл себя плохо и кусался, поэтому ему пришлось смастерить "смирительную рубашку" в форме ящерицы для рентгеновских снимков"

Фото © Reddit/fireysaje

"Маленький наплечный котёнок. Ещё одна причина, почему я люблю свою работу"

Фото © Reddit/Elfanara

"Моя сестра — ветеринар, и эта фотография сделана в её доме. Подобное происходит с ней постоянно"

Фото © Reddit/stateyourname

"Моя собака целует своего ветеринара, пока тот измеряет её давление"

"Наш малыш просто влюбился в своего ветеринара. Не может дождаться, когда она выйдет за ним из своего кабинета"

Фото © Reddit/Spreadtheloveguy

"Моя мама — ветеринар. Сегодня она прислала мне фото своего нового пациента"

Ещё больше примеров — в материале Bored Panda.