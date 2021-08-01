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15 очаровательных фото, после которых каждый захочет бросить всё и стать ветеринаром

Кажется, лучше профессии ветеринара просто нет. Что ж, даже сами врачи с этим согласны на все сто. Работать с питомцами — одно удовольствие, и в подборке ниже — 15 кадров, которые докажут это любому.

1 августа, 12:00
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Фото © Reddit / woodend3442, jdawg5720

"Новый ассистент ветеринара"

Фото © Reddit/woodend3442

Фото © Reddit/woodend3442

"Объективные плюсы работы ветеринаром"

Фото © Reddit/Zentik69

Фото © Reddit/Zentik69

"Хома пришёл на диспансеризацию"

Фото © Reddit/blek_blek

Фото © Reddit/blek_blek

"Наш ветеринар работала с котёнком в кармане"

Фото © Reddit

Фото © Reddit

"Щенок в шоке. И моя такая же потрясённая коллега Кэти"

Фото © Reddit/mrsmadmike

Фото © Reddit/mrsmadmike

"Этот красивый котёнок с особыми потребностями уже живёт в новом доме"

Фото © Facebook / Kern County Animal Services

Фото © Facebook / Kern County Animal Services

"Боун пошёл к ветеринару, и вот все осмотры уже позади "

Фото © Reddit/jdawg5720

Фото © Reddit/jdawg5720

"Обычно в ящиках лежат всякие документы. У меня — спящий шпиц"

Фото © Reddit/M1rlyn

Фото © Reddit/M1rlyn

"Под присмотром лучшего доктора"

Фото © Reddit/simbathebengal

Фото © Reddit/simbathebengal

"Дамаск в ветеринарной клинике вёл себя плохо и кусался, поэтому ему пришлось смастерить "смирительную рубашку" в форме ящерицы для рентгеновских снимков"

Фото © Reddit/fireysaje

Фото © Reddit/fireysaje

"Маленький наплечный котёнок. Ещё одна причина, почему я люблю свою работу"

Фото © Reddit/Elfanara

Фото © Reddit/Elfanara

"Моя сестра — ветеринар, и эта фотография сделана в её доме. Подобное происходит с ней постоянно"

Фото © Reddit/stateyourname

Фото © Reddit/stateyourname

"Моя собака целует своего ветеринара, пока тот измеряет её давление"

Фото © Reddit/black_flower666

Фото © Reddit/black_flower666

"Наш малыш просто влюбился в своего ветеринара. Не может дождаться, когда она выйдет за ним из своего кабинета"

Фото © Reddit/Spreadtheloveguy

Фото © Reddit/Spreadtheloveguy

"Моя мама — ветеринар. Сегодня она прислала мне фото своего нового пациента"

Фото © Reddit/-CharethCutestory

Фото © Reddit/-CharethCutestory

Ещё больше примеров — в материале Bored Panda.

15 весёлых реакций питомцев, которых хозяева застали врасплох одним поцелуем

15 весёлых реакций питомцев, которых хозяева застали врасплох одним поцелуем

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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