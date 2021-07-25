15 весёлых реакций питомцев, которых хозяева застали врасплох одним поцелуем
В "Тиктоке" всё набирает обороты супермилый тренд: хозяева неожиданно целуют питомцев в голову и смотрят на их реакцию. "Ответы" самые разные. Угадайте, кто чаще всех атакует?
"Вот говорят, что кошки не очень любят людей. Но это тогда что, а?"
"Удивительно, они понимают, что поцелуй — это выражение любви. Они изучают наш язык!"
"Любовь — сделать "кусь" в ответ"
"Мы в ответе за тех, кого приручили"
"Собака-улыбака, получается?"
"Что я сделала не так?"
"Моя кошка — королева драмы"
"Только посмотрите на этот взгляд!"
"Если заводишь лабрадора, то будь готов к постоянным поцелуям"
"В принципе, голова на месте, так что кадры считаю удачными"
"Прости, разве я давала тебе разрешение подходить ко мне так близко и прикасаться своими отвратительными губами?"
"Собака: "Знаешь что, хозяюшка, пора уже тебе найти парня. Сейчас!"
"Ты чего, нормально же общались!"
"По её взгляду ясно — ей ничего не ясно"
"Если я сделаю вид, что не заметил, может, она от меня отстанет"
Примеры выше — лишь крошечная часть видео из тренда. Ещё больше — в "Тиктоке" по официальному звуку тренда.
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