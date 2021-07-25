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15 весёлых реакций питомцев, которых хозяева застали врасплох одним поцелуем

В "Тиктоке" всё набирает обороты супермилый тренд: хозяева неожиданно целуют питомцев в голову и смотрят на их реакцию. "Ответы" самые разные. Угадайте, кто чаще всех атакует?

25 июля, 12:00

Кадры из видео © TikTok

"Вот говорят, что кошки не очень любят людей. Но это тогда что, а?"

Кадры из видео © TikTok

Кадры из видео © TikTok

"Удивительно, они понимают, что поцелуй — это выражение любви. Они изучают наш язык!"

Кадры из видео © TikTok

Кадры из видео © TikTok

"Любовь — сделать "кусь" в ответ"

Кадры из видео © TikTok

Кадры из видео © TikTok

"Мы в ответе за тех, кого приручили"

Кадры из видео © TikTok

Кадры из видео © TikTok

"Собака-улыбака, получается?"

Кадры из видео © TikTok

Кадры из видео © TikTok

"Что я сделала не так?"

Кадры из видео © TikTok

Кадры из видео © TikTok

"Моя кошка — королева драмы"

Кадры из видео © TikTok

Кадры из видео © TikTok

"Только посмотрите на этот взгляд!"

Кадры из видео © TikTok

Кадры из видео © TikTok

"Если заводишь лабрадора, то будь готов к постоянным поцелуям"

Кадры из видео © TikTok

Кадры из видео © TikTok

"В принципе, голова на месте, так что кадры считаю удачными"

Кадры из видео © TikTok

Кадры из видео © TikTok

"Прости, разве я давала тебе разрешение подходить ко мне так близко и прикасаться своими отвратительными губами?"

Кадры из видео © TikTok

Кадры из видео © TikTok

"Собака: "Знаешь что, хозяюшка, пора уже тебе найти парня. Сейчас!"

Кадры из видео © TikTok

Кадры из видео © TikTok

"Ты чего, нормально же общались!"

Кадры из видео © TikTok

Кадры из видео © TikTok

"По её взгляду ясно — ей ничего не ясно"

Кадры из видео © TikTok

Кадры из видео © TikTok

"Если я сделаю вид, что не заметил, может, она от меня отстанет"

Кадры из видео © TikTok

Кадры из видео © TikTok

Примеры выше — лишь крошечная часть видео из тренда. Ещё больше — в "Тиктоке" по официальному звуку тренда.

15 питомцев, которые выросли в такой любви, что с годами стали выглядеть просто волшебно

15 питомцев, которые выросли в такой любви, что с годами стали выглядеть просто волшебно

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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