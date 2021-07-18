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15 питомцев, которые выросли в такой любви, что с годами стали выглядеть просто волшебно

Говорят, чужие дети быстро растут. Так вот, питомцы — из той же оперы. Не успеешь оглянуться, как котики и собачки успеют так вырасти, что узнать их смогут только хозяева. В подборке ниже — 15 преображений животных, которые показывают, что могут сотворить любовь и время.

18 июля, 15:00

Фото © Reddit / aww

"Даже три года спустя Чарли всё ещё наш красавец"

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

"Прошло 10 лет!"

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

"День, когда мы забрали её домой из приюта, и ровно год спустя"

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

"Как мой кот повзрослел за два года"

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

"Моя девочка в день "удочерения" и ровно три года спустя"

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

"Мой лучший друг и я 10 лет спустя"

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

"Вигглс и я примерно 13 лет спустя"

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

"Год спустя мой приёмный малыш всё ещё любит, когда ему чешут пузико"

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

"Всего год прошёл"

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

"Прошёл уже примерно год, а он всё ещё любит, чтобы я держал его как ребёночка"

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

"Стареет как хорошее вино. Тот же самый день 5 лет спустя"

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

"Фотография, как вы встретились впервые в жизни, и спустя 9 лет"

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

"Его первый день рождения с нами и 9 лет спустя. Всё такой же милый вонючка"

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

"Моя золотая девочка Элли. В наш первый день вместе и 3 года спустя"

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

"Прошёл год. Многое изменилось, но не его язык"

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

Примеры выше лишь крошечная часть от преображений питомцев, которыми пользователи делятся в Сети. Ещё больше — сабреддите aww.

Невероятно, но это не фотошоп: 10 питомцев, которые влетели в кадр и перевернули его с ног на голову

Невероятно, но это не фотошоп: 10 питомцев, которые влетели в кадр и перевернули его с ног на голову

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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