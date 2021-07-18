15 питомцев, которые выросли в такой любви, что с годами стали выглядеть просто волшебно
Говорят, чужие дети быстро растут. Так вот, питомцы — из той же оперы. Не успеешь оглянуться, как котики и собачки успеют так вырасти, что узнать их смогут только хозяева. В подборке ниже — 15 преображений животных, которые показывают, что могут сотворить любовь и время.
"Даже три года спустя Чарли всё ещё наш красавец"
"Прошло 10 лет!"
"День, когда мы забрали её домой из приюта, и ровно год спустя"
"Как мой кот повзрослел за два года"
"Моя девочка в день "удочерения" и ровно три года спустя"
"Мой лучший друг и я 10 лет спустя"
"Вигглс и я примерно 13 лет спустя"
"Год спустя мой приёмный малыш всё ещё любит, когда ему чешут пузико"
"Всего год прошёл"
"Прошёл уже примерно год, а он всё ещё любит, чтобы я держал его как ребёночка"
"Стареет как хорошее вино. Тот же самый день 5 лет спустя"
"Фотография, как вы встретились впервые в жизни, и спустя 9 лет"
"Его первый день рождения с нами и 9 лет спустя. Всё такой же милый вонючка"
"Моя золотая девочка Элли. В наш первый день вместе и 3 года спустя"
"Прошёл год. Многое изменилось, но не его язык"
Примеры выше лишь крошечная часть от преображений питомцев, которыми пользователи делятся в Сети. Ещё больше — сабреддите aww.
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