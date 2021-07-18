15 питомцев, которые выросли в такой любви, что с годами стали выглядеть просто волшебно

"Даже три года спустя Чарли всё ещё наш красавец"

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"Прошло 10 лет!"

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"День, когда мы забрали её домой из приюта, и ровно год спустя"

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"Как мой кот повзрослел за два года"

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"Моя девочка в день "удочерения" и ровно три года спустя"

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"Мой лучший друг и я 10 лет спустя"

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"Вигглс и я примерно 13 лет спустя"

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"Год спустя мой приёмный малыш всё ещё любит, когда ему чешут пузико"

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"Всего год прошёл"

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"Прошёл уже примерно год, а он всё ещё любит, чтобы я держал его как ребёночка"

Фото © Reddit / aww

"Стареет как хорошее вино. Тот же самый день 5 лет спустя"

Фото © Reddit / aww

"Фотография, как вы встретились впервые в жизни, и спустя 9 лет"

Фото © Reddit / aww

"Его первый день рождения с нами и 9 лет спустя. Всё такой же милый вонючка"

Фото © Reddit / aww

"Моя золотая девочка Элли. В наш первый день вместе и 3 года спустя"

Фото © Reddit / aww

"Прошёл год. Многое изменилось, но не его язык"

Фото © Reddit / aww

Примеры выше лишь крошечная часть от преображений питомцев, которыми пользователи делятся в Сети. Ещё больше — сабреддите aww.