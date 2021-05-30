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Невероятно, но это не фотошоп: 10 питомцев, которые влетели в кадр и перевернули его с ног на голову

Неудачные кадры бывают не только у людей, но и у животных. Одно неверное движение — и вместо кота на фотографии появляется сорока, а милый снимок лошади становится похож на кадр из фильма ужасов. Примеров так много, что пользователи Reddit даже создали отдельную тему для таких случаев, и в подборке ниже — 10 примеров оттуда.

30 мая, 15:00

Фото © Reddit / confusingperspective

"Челопёс"

Фото © Reddit / confusingperspective

Фото © Reddit / confusingperspective

"Думаю, этой фотографии здесь самое место"

Фото © Reddit / confusingperspective

Фото © Reddit / confusingperspective

"Кот повернулся, и теперь кажется, что это коллаж из двух разных фото"

Фото © Reddit / confusingperspective

Фото © Reddit / confusingperspective

"Это кошка или ворона? Кто знает!"

Фото © Reddit / confusingperspective

Фото © Reddit / confusingperspective

"А это что за покемон?"

Фото © Reddit / confusingperspective

Фото © Reddit / confusingperspective

"Ничего не понятно, но очень интересно"

Фото © Reddit / confusingperspective

Фото © Reddit / confusingperspective

"Просто маленький щенок"

Фото © Reddit / confusingperspective

Фото © Reddit / confusingperspective

"Это _ошадь"

Фото © Reddit / confusingperspective

Фото © Reddit / confusingperspective

"Этот город может спать спокойно, ведь за ним приглядывает женщина-псина"

Фото © Reddit / confusingperspective

Фото © Reddit / confusingperspective

"Каждый раз, когда я хожу на кухню по ночам, я рискую умереть от сердечного приступа из-за своего отражения с глазами моего кота"

Фото © Reddit / confusingperspective

Фото © Reddit / confusingperspective

Примеры выше — лишь часть того количества уморительных кадров с животными и не только в сабреддите confusingperspective (сбивающая с толку перспектива).

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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