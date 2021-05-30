Невероятно, но это не фотошоп: 10 питомцев, которые влетели в кадр и перевернули его с ног на голову
Неудачные кадры бывают не только у людей, но и у животных. Одно неверное движение — и вместо кота на фотографии появляется сорока, а милый снимок лошади становится похож на кадр из фильма ужасов. Примеров так много, что пользователи Reddit даже создали отдельную тему для таких случаев, и в подборке ниже — 10 примеров оттуда.
"Челопёс"
"Думаю, этой фотографии здесь самое место"
"Кот повернулся, и теперь кажется, что это коллаж из двух разных фото"
"Это кошка или ворона? Кто знает!"
"А это что за покемон?"
"Ничего не понятно, но очень интересно"
"Просто маленький щенок"
"Это _ошадь"
"Этот город может спать спокойно, ведь за ним приглядывает женщина-псина"
"Каждый раз, когда я хожу на кухню по ночам, я рискую умереть от сердечного приступа из-за своего отражения с глазами моего кота"
Примеры выше — лишь часть того количества уморительных кадров с животными и не только в сабреддите confusingperspective (сбивающая с толку перспектива).
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