"Челопёс"

Фото © Reddit / confusingperspective

"Думаю, этой фотографии здесь самое место"

Фото © Reddit / confusingperspective

"Кот повернулся, и теперь кажется, что это коллаж из двух разных фото"

Фото © Reddit / confusingperspective

"Это кошка или ворона? Кто знает!"

Фото © Reddit / confusingperspective

"А это что за покемон?"

Фото © Reddit / confusingperspective

"Ничего не понятно, но очень интересно"

Фото © Reddit / confusingperspective

"Просто маленький щенок"

Фото © Reddit / confusingperspective

"Это _ошадь"

Фото © Reddit / confusingperspective

"Этот город может спать спокойно, ведь за ним приглядывает женщина-псина"

Фото © Reddit / confusingperspective

"Каждый раз, когда я хожу на кухню по ночам, я рискую умереть от сердечного приступа из-за своего отражения с глазами моего кота"

Фото © Reddit / confusingperspective

Примеры выше — лишь часть того количества уморительных кадров с животными и не только в сабреддите confusingperspective (сбивающая с толку перспектива).