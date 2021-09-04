До 17 выросло число погибших при стрельбе в воздух в Афганистане
Ранее сообщалось, что после хулиганских выходок радикалов скончалось четыре человека.
Фото © ТАСС/EPA
До 17 увеличилось число погибших в результате "праздничного салюта" в Афганистане, устроенного накануне представителями движения "Талибан"* в честь захвата провинции Панджшер. Об этом сообщил местный телеканал "Толо ньюс" со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.
По его информации, количество пострадавших превысило 40 человек, в больницы города продолжают поступать раненые. Это преимущественно гражданские лица, получившие во время беспорядочной стрельбы травмы различной степени тяжести.
Напомним, накануне представители талибов заявили о захвате единственной непокорённой провинции Панджшер, в которой после захвата власти в стране радикалами сформировалось движение сопротивления. Чтобы отпраздновать это событие, некоторые боевики начали стрелять в воздух, напугав местных жителей. Как сообщалось ранее, шальные пули убили четверых и ранили ещё семерых.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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