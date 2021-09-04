До 17 выросло число погибших при стрельбе в воздух в Афганистане

До 17 увеличилось число погибших в результате "праздничного салюта" в Афганистане, устроенного накануне представителями движения "Талибан"* в честь захвата провинции Панджшер. Об этом сообщил местный телеканал "Толо ньюс" со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

По его информации, количество пострадавших превысило 40 человек, в больницы города продолжают поступать раненые. Это преимущественно гражданские лица, получившие во время беспорядочной стрельбы травмы различной степени тяжести.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.