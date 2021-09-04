В Нижнем Новгороде около 40 детей отравились в школьной столовой
По предварительным данным, речь идёт об учениках городской гимназии № 13.
В школе в Нижнем Новгороде произошло массовое отравление 40 человек, сейчас их состояние удовлетворительное, сообщили в прокуратуре. По предварительным данным, речь идёт об учениках гимназии № 13.
"Прокуратура Нижегородской области с привлечением специалистов Роспотребнадзора начала проверку информации о массовом отравлении детей в одном из общеобразовательных учреждений Нижнего Новгорода", — сообщается на сайте ведомства.
В ходе проверки будет дана оценка соблюдения в гимназии законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии и несовершеннолетних. Специалисты Роспотребнадзора взяли смывы с продуктов в учебном заведении. Устанавливаются причины произошедшего.
Ранее Лайф сообщал, что Роспотребнадзор начал проверку из-за массового отравления детей в Подмосковье. Специалисты начали обследование сотрудников и отдыхающих гостиницы, а также взяли пробы пищевой продукции для лабораторных исследований.
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