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В Нижнем Новгороде около 40 детей отравились в школьной столовой

По предварительным данным, речь идёт об учениках городской гимназии № 13.

4 сентября, 08:08
<p>Фото © <a href="https://t.me/nizhnyproc" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеграм-канал Прокуратуры Нижегородской области </a></p>

Фото © Телеграм-канал Прокуратуры Нижегородской области

В школе в Нижнем Новгороде произошло массовое отравление 40 человек, сейчас их состояние удовлетворительное, сообщили в прокуратуре. По предварительным данным, речь идёт об учениках гимназии № 13.

"Прокуратура Нижегородской области с привлечением специалистов Роспотребнадзора начала проверку информации о массовом отравлении детей в одном из общеобразовательных учреждений Нижнего Новгорода", — сообщается на сайте ведомства.

Более 10 подростков попали в больницу с отравлением из подмосковной гостиницы

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В ходе проверки будет дана оценка соблюдения в гимназии законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии и несовершеннолетних. Специалисты Роспотребнадзора взяли смывы с продуктов в учебном заведении. Устанавливаются причины произошедшего.

Ранее Лайф сообщал, что Роспотребнадзор начал проверку из-за массового отравления детей в Подмосковье. Специалисты начали обследование сотрудников и отдыхающих гостиницы, а также взяли пробы пищевой продукции для лабораторных исследований.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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