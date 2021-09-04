Мигрантам в России придётся получать карты с чипами о дактилоскопии

С 29 декабря мигранты и иностранцы, прибывшие в Россию на срок более 90 дней, должны будут получить пластиковую карту, на которой в числе прочего будет содержаться информация о прохождении обязательной дактилоскопии и фотографирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий приказ МВД РФ.

Отмечается, что карты с чипом в виде микросхемы с бесконтактным интерфейсом будут содержать информацию о самом гражданине и электронное изображение папиллярных узоров двух пальцев рук, при помощи которых можно будет идентифицировать человека. При этом такие карты будут выдаваться при наличии технических возможностей, в противном случае документ будет оформлен без электронного носителя.