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В Казани арестован убийца с "сайгой", застреливший мужчину из-за купюр "банка приколов"

По предварительным данным, погибший попытался обмануть злоумышленника, оплатив сделку фальшивыми деньгами.

4 сентября, 08:33
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Советский районный суд Казани арестовал местного жителя, застрелившего знакомого в лифте жилого дома после того, как тот расплатился с ним за сделку купюрами из "банка приколов". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя суда.

"Суд арестовал подозреваемого до 2 ноября", — отметил он.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". 36-летний обвиняемый вину в совершении преступления признал.

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Напомним, ранее Лайф рассказывал, что житель Казани застрелил мужчину в лифте одной из многоэтажек. Предполагаемый убийца попал на видео за несколько секунд до случившегося. На кадрах видно, что он держал в руках карабин "Сайга". Подозреваемому в убийстве удалось скрыться, но позже его задержали. При этом знакомые считают, что он выстрелил нечаянно. По словам собеседников Лайфа, их приятель обычный семьянин, непьющий и негулящий. Позднее выяснилось, что погибший мог вести бизнес с семьёй убийцы.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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