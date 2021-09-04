Британское правительство отказалось отменять карантин для перешедшего в "МЮ" Роналду
Напомним, португалец подписал двухлетний контракт с "красными дьяволами", за которых выступал в начале карьеры.
Фото © ТАСС / EPA / HUGO DELGADO
Правительство Великобритании отказалось отменять обязательный карантин для Криштиану Роналду, который прилетел в Англию после перехода в "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает Manchester Evening News.
По данным издания, манкунианцы направили соответствующий запрос в кабмин, однако получили на него отрицательный ответ. Таким образом, Роналду будет вынужден провести пять дней на карантине, а к тренировкам он сможет приступить лишь в среду, 8 сентября.
Ранее Лайф сообщал, что "Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Криштиану Роналду спустя 12 лет после его ухода в мадридский "Реал". 36-летний нападающий подписал контракт с "дьяволами" на два года. Трансфер футболиста из "Ювентуса" обошёлся "Манчестер Юнайтед" в 15 миллионов евро. Эти деньги будут выплачены в течение пяти лет. При этом сумма может увеличиться ещё на восемь миллионов евро при достижении определённых спортивных результатов.
Комментариев: 0