Британское правительство отказалось отменять карантин для перешедшего в "МЮ" Роналду

Правительство Великобритании отказалось отменять обязательный карантин для Криштиану Роналду, который прилетел в Англию после перехода в "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает Manchester Evening News.

По данным издания, манкунианцы направили соответствующий запрос в кабмин, однако получили на него отрицательный ответ. Таким образом, Роналду будет вынужден провести пять дней на карантине, а к тренировкам он сможет приступить лишь в среду, 8 сентября.