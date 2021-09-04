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Аккаунты Правительства Афганистана в Google заблокировали из-за угрозы взлома

По некоторым данным, талибы стремятся получить сведения о пользователях и официальную переписку сотрудников бывшего кабмина.

4 сентября, 08:58
<p>Фото © ТАСС / AP / Khwaja Tawfiq Sediqi</p>

Фото © ТАСС / AP / Khwaja Tawfiq Sediqi

Google заблокировал профили членов прежнего Правительства Афганистана, чтобы боевики движения "Талибан"* не смогли получить доступ к их данным и документам. Об этом сообщило агентство Reuters.

Источник агентства, работавший в кабмине при экс-президенте Ашрафе Гани, уточнил, что речь идёт об аккаунтах сотрудников около 20 правительственных органов Афганистана. Талибы стремятся получить имеющиеся там данные о пользователях, всю их официальную переписку, а также информацию об иностранных партнёрах и различных союзниках.

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Представители "Талибана" пытались выведать у источника сведения о деятельности того госоргана, в котором он работал. Экс-сотрудник отказался и теперь вынужден скрываться. В Google пока официально не подтвердили блокировку аккаунтов, связанных с Правительством Афганистана, но заверили в "принятии временных мер для защиты соответствующих учётных записей".

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Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.


Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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