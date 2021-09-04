Аккаунты Правительства Афганистана в Google заблокировали из-за угрозы взлома

Google заблокировал профили членов прежнего Правительства Афганистана, чтобы боевики движения "Талибан"* не смогли получить доступ к их данным и документам. Об этом сообщило агентство Reuters.

Источник агентства, работавший в кабмине при экс-президенте Ашрафе Гани, уточнил, что речь идёт об аккаунтах сотрудников около 20 правительственных органов Афганистана. Талибы стремятся получить имеющиеся там данные о пользователях, всю их официальную переписку, а также информацию об иностранных партнёрах и различных союзниках.

Представители "Талибана" пытались выведать у источника сведения о деятельности того госоргана, в котором он работал. Экс-сотрудник отказался и теперь вынужден скрываться. В Google пока официально не подтвердили блокировку аккаунтов, связанных с Правительством Афганистана, но заверили в "принятии временных мер для защиты соответствующих учётных записей".

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.