На Украине автобус, ехавший из Польши, врезался в автовоз и загорелся

Автобус Neoplan с гражданами Украины, следовавший из Польши в сторону Мариуполя, врезался в автовоз в Житомирской области. В результате аварии погиб один человек, ещё 11 пострадали. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления полиции.

"В Житомирской области полиция выясняет обстоятельства ДТП с участием международного автобуса и автовоза. После столкновения с автовозом автобус загорелся. В результате происшествия один человек погиб и 11 обратились за медицинской помощью", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Всего в автобусе было 25 человек. Уточняется, что единственным погибшим оказался второй водитель автобуса, который в момент инцидента отдыхал в дороге. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта", правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.