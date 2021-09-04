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На Украине автобус, ехавший из Польши, врезался в автовоз и загорелся

После инцидента было возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации транспортного средства.

4 сентября, 09:14
<p>Фото © <a href="https://zt.npu.gov.ua/news/bezpeka-na-dorozi/na-zhitomirshhini-policziya-zyasovuje-obstavini-dtp-za-uchasti-mizhnarodnogo-avtobusa-ta-avtovoza/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> Национальной полиции Украины по Житомирской области</p>

Фото © Сайт Национальной полиции Украины по Житомирской области

Автобус Neoplan с гражданами Украины, следовавший из Польши в сторону Мариуполя, врезался в автовоз в Житомирской области. В результате аварии погиб один человек, ещё 11 пострадали. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления полиции.

"В Житомирской области полиция выясняет обстоятельства ДТП с участием международного автобуса и автовоза. После столкновения с автовозом автобус загорелся. В результате происшествия один человек погиб и 11 обратились за медицинской помощью", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Всего в автобусе было 25 человек. Уточняется, что единственным погибшим оказался второй водитель автобуса, который в момент инцидента отдыхал в дороге. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта", правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Семь взрослых и двое детей пострадали при столкновении автобуса и трёх авто под Тамбовом

Семь взрослых и двое детей пострадали при столкновении автобуса и трёх авто под Тамбовом

Ранее Лайф рассказывал, что в результате огненной аварии с пятью машинами на мосту в Тюмени пострадало шесть человек. Иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с четырьмя авто, после чего одно из них загорелось.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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