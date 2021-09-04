Нижегородец, 10 дней державший в подвале 23-летнюю девушку, сам сдался полиции

39-летний Сергей С., которого задержали в Нижнем Новгороде по подозрению в изнасиловании и удерживании девушки в подвале в течение десяти дней, сам явился в отделение полиции. Об этом сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

По его словам, подозреваемый приехал с двумя адвокатами, которых ему наняла жена. Женщина заверила полицейских, что у неё были прекрасные отношения с супругом и ничего подозрительного в его поведении не было. Сергей от дачи показаний отказался, сославшись на плохое самочувствие.