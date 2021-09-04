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Нижегородец, 10 дней державший в подвале 23-летнюю девушку, сам сдался полиции

Сергея сопровождали адвокаты и жена. От дачи показаний он отказался, сославшись на плохое самочувствие.

4 сентября, 09:20
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/id84882102?z=photo84882102_457239670/album84882102_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Просто Ли</a></p>

Фото © VK / Просто Ли

39-летний Сергей С., которого задержали в Нижнем Новгороде по подозрению в изнасиловании и удерживании девушки в подвале в течение десяти дней, сам явился в отделение полиции. Об этом сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

По его словам, подозреваемый приехал с двумя адвокатами, которых ему наняла жена. Женщина заверила полицейских, что у неё были прекрасные отношения с супругом и ничего подозрительного в его поведении не было. Сергей от дачи показаний отказался, сославшись на плохое самочувствие.

Похитителя 23-летней эскортницы в Нижнем Новгороде отправили в СИЗО на два месяца

Похитителя 23-летней эскортницы в Нижнем Новгороде отправили в СИЗО на два месяца

Напомним, ранее в Нижнем Новгороде в подвале гаража нашли 23-летнюю девушку, которая пропала десять дней назад. Она была прикована наручниками. Потерпевшая рассказала, что её похитил мужчина, с которым она познакомилась на одном из сайтов, где предлагала интим-услуги. Похитителя объявили в розыск, причём не только сотрудники правоохранительных органов, но и его жена, которая даже не подозревала о двойной жизни супруга.

СК подтвердил задержание и показал кадры допроса нижегородца, 10 дней удерживавшего девушку

СК подтвердил задержание и показал кадры допроса нижегородца, 10 дней удерживавшего девушку

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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