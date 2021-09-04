Число убитых и раненых при "праздничной стрельбе" в Афганистане превысило 70
При этом информация из разных городов страны продолжает поступать, поэтому количество жертв может увеличиться.
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В Афганистане во время "праздничной стрельбы" в воздух после объявления о захвате талибами провинции Панджшер количество убитых и раненых превысило 70 человек. Об этом сообщает информационное агентство The Khaama Press.
По его данным, больница скорой помощи в Кабуле подтвердила, что после стрельбы к ним доставили 17 погибших и сорок раненых. Также поступило сообщение о том, что в провинции на востоке страны были убиты или ранены 17 человек, при этом продолжает приходить информация из других городов, поэтому число жертв может увеличиться.
Напомним, накануне представители талибов заявили о захвате единственной непокорённой провинции Панджшер, в которой после захвата власти в стране радикалами сформировалось движение сопротивления. Чтобы отпраздновать это событие, некоторые боевики начали стрелять в воздух, напугав местных жителей.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"* жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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