"Талибан" взял под контроль четыре района провинции Панджшер

Представители радикального движения "Талибан"* заявили, что контролируют уже четыре района в единственной непокорённой северной провинции Панджшер. Об этом заявил представитель радикалов Билал Карими.

"Захвачен самый стратегически важный район Панджшера — Хиндж. Помимо него, взят близкий к столице региона район Аннаба. Под нашим контролем также находятся районы Шотол и Париян. Таким образом, остаётся важный Абшар. Наши бойцы продвигаются к центру провинции", — написал Карими в Twitter.

Напомним, ранее представители талибов заявили о захвате единственной непокорённой провинции Панджшер. Также появлялась информация о том, что бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в стране радикалами, и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд — младший покинули страну. Однако сам Салех опроверг эту информацию и заявил, что Панджшер остаётся под контролем сил сопротивления.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.