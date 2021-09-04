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"Талибан" взял под контроль четыре района провинции Панджшер

Представитель радикалов заявил, что движению осталось захватить только Абшар, по его словам, боевики начали двигаться к центру провинции.

4 сентября, 09:37
<p>Фото © ТАСС / EPA / STRINGER</p>

Фото © ТАСС / EPA / STRINGER

Представители радикального движения "Талибан"* заявили, что контролируют уже четыре района в единственной непокорённой северной провинции Панджшер. Об этом заявил представитель радикалов Билал Карими.

"Захвачен самый стратегически важный район Панджшера — Хиндж. Помимо него, взят близкий к столице региона район Аннаба. Под нашим контролем также находятся районы Шотол и Париян. Таким образом, остаётся важный Абшар. Наши бойцы продвигаются к центру провинции", — написал Карими в Twitter.

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Напомним, ранее представители талибов заявили о захвате единственной непокорённой провинции Панджшер. Также появлялась информация о том, что бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в стране радикалами, и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд — младший покинули страну. Однако сам Салех опроверг эту информацию и заявил, что Панджшер остаётся под контролем сил сопротивления.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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