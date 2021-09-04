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"Никому не верьте, кто про карликов говорит": Уткин поделился ожиданиями перед матчем сборной России против Кипра

Встреча состоится вечером 4 сентября на стадионе ГСП в Никосии.

4 сентября, 09:54
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Блогер и журналист Василий Уткин в своём телеграм-канале поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России против Кипра в рамках отбора ЧМ-2022.

"После первой игры сборной России обсуждение свелось к вещам довольно вторичным. Например, что означает смелость или несмелость. Но ведь это не означает практически ничего", — написал Уткин, вспоминая матч против Хорватии.

Он также вспомнил свои собственные разногласия с предыдущим главным тренером сборной Станиславом Черчесовым, однако они касались непосредственно стиля игры национальной команды.

"Черчесов и Карпин — это не соревнование, это разные эпохи (или "эпошки") в жизни сборной. Сейчас весь вопрос не в смелости или наследии, а в том, попадёт сборная на чемпионат мира или нет. И ничья с Хорватией (совершенно вне зависимости от того, оцените вы наш тактический стакан как полупустой или полуполный) на самом деле важна только вместе с шестью очками на Кипре и с Мальтой. А без этих шести спор просто идиотичен", — подчеркнул Уткин.

Говоря о "карликах", Уткин вспомнил матч отбора ЧМ-1998, когда сборная России на выезде сыграла вничью с тем же Кипром, а после в стыковых матчах вышла на Италию и не сумела отобраться на мундиаль.

"Поэтому я сегодня на чёртовых иголках с самого утра. Никому не верьте, кто про карликов говорит. Никогда", — подытожил Уткин.

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Добавим, что сборная России сыграет матч отбора ЧМ-2022 против Кипра вечером 4 сентября на стадионе ГСП в Никосии.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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