Блогер и журналист Василий Уткин в своём телеграм-канале поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России против Кипра в рамках отбора ЧМ-2022.

"После первой игры сборной России обсуждение свелось к вещам довольно вторичным. Например, что означает смелость или несмелость. Но ведь это не означает практически ничего", — написал Уткин, вспоминая матч против Хорватии.

Он также вспомнил свои собственные разногласия с предыдущим главным тренером сборной Станиславом Черчесовым, однако они касались непосредственно стиля игры национальной команды.

"Черчесов и Карпин — это не соревнование, это разные эпохи (или "эпошки") в жизни сборной. Сейчас весь вопрос не в смелости или наследии, а в том, попадёт сборная на чемпионат мира или нет. И ничья с Хорватией (совершенно вне зависимости от того, оцените вы наш тактический стакан как полупустой или полуполный) на самом деле важна только вместе с шестью очками на Кипре и с Мальтой. А без этих шести спор просто идиотичен", — подчеркнул Уткин.

Говоря о "карликах", Уткин вспомнил матч отбора ЧМ-1998, когда сборная России на выезде сыграла вничью с тем же Кипром, а после в стыковых матчах вышла на Италию и не сумела отобраться на мундиаль.

"Поэтому я сегодня на чёртовых иголках с самого утра. Никому не верьте, кто про карликов говорит. Никогда", — подытожил Уткин.