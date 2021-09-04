Назван способ взломать iPhone с помощью зарядки
Устройство также может записывать данные с клавиатуры и пересылать хакеру, вне зависимости от расстояния между злоумышленником и жертвой.
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Инженер Майк Гровер создал зарядку для iPhone, с помощью которой можно воровать данные владельца устройства, в том числе его пароли, сообщает издание Vice.
Отмечается, что внешне кабель похож на официальный аксессуар для зарядки смартфона Apple, однако отличается он тем, что внутри установлен специальный чип, который начинает работать при подключении девайса к телефону. При этом Гровер рассказал, что устройство можно взломать и удалённо: если подключить iPhone к ноутбуку при помощи этого кабеля, то можно заполучить доступ к некоторым данным на ПК. Также устройство может записывать данные с клавиатуры и пересылать хакеру, при этом расстояние между злоумышленником и жертвой значения не имеет.
Первую версию устройства, названного OMG, инженер представил два года назад, после чего усовершенствовал изобретение, создав модель не только для разъёма Lightning, но и USB-C.
Ранее стало известно, что Apple начнёт просматривать личные фотографии пользователей iPhone. Снимки будут анализироваться с целью выявления материалов наподобие детской порнографии или иной эксплуатации несовершеннолетних.
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