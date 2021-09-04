Назван способ взломать iPhone с помощью зарядки

Отмечается, что внешне кабель похож на официальный аксессуар для зарядки смартфона Apple, однако отличается он тем, что внутри установлен специальный чип, который начинает работать при подключении девайса к телефону. При этом Гровер рассказал, что устройство можно взломать и удалённо: если подключить iPhone к ноутбуку при помощи этого кабеля, то можно заполучить доступ к некоторым данным на ПК. Также устройство может записывать данные с клавиатуры и пересылать хакеру, при этом расстояние между злоумышленником и жертвой значения не имеет.