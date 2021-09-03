Самый крутой смартфон Apple: Что известно о новом iPhone 13 Скоро состоится осенняя презентация компании Apple. Пользователи уже замерли в ожидании прорывных решений. 2 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

Дата выхода iPhone 13

Осенняя презентация компании Apple, на долю которой, по прогнозам аналитиков, выпадает много новинок, должна состояться 14 сентября. Если всё пройдёт по плану, предзаказ на iPhone 13 откроют через три дня после мероприятия. Продажи iPhone 13 могут начаться через неделю после презентации — уже 24 сентября. В прошлом году продажи iPhone 12 и 12 Pro в России стартовали 23 октября — через десять дней после презентации. Некоторые аналитики прогнозируют, что в этом году продажи нового устройства могут задержать: на производство смартфонов компании Apple могла повлиять не только пандемия коронавируса, но и наводнение в Китае, а также забастовки рабочих, недовольных зарплатами.

Ещё одной причиной задержки продаж iPhone 13 по всему миру может стать дефицит микрочипов: все производственные мощности, включая ключевого поставщика Apple, компании TSMC, загружены до предела и малейший срыв может привести к большим проблемам.

Характеристики iPhone 13

Главной особенностью iPhone 13 должен стать уменьшенный на 25% экранный вырез, в котором будут спрятаны фронтальные камеры и датчик Face ID. Полностью убирать "чёлку" на новом устройстве Apple, по данным инсайдеров, не собирается и планирует сделать это лишь на следующем поколении устройств. Также нет данных о том, будет ли Apple совмещать Face ID с датчиком отпечатка пальцев Touch ID.

Ожидается, что вместе с обновлённым Face ID в новом поколении айфонов будут использовать OLED-матрицы с частотой обновления 120 герц. Однако топовые экраны, которые не выгорают и работают со сниженным энергопотреблением, получат только старшие модели — iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Экраны будут выполнены по технологии LTPO, при которой между дисплеем и графическим ядром смартфона не требуется дополнительных контроллеров, что положительно сказывается на автономности. Такую же технологию использовали в топовых смартфонах конкурентов — Samsung Galaxy S21 и OnePlus 9 Pro. Какими будут экраны у младших версий, пока не известно. Предполагается, что 6,1 дюйма достанутся iPhone 13 и 13 Pro, а 6,7 дюйма — iPhone 13 Pro Max.

Фото © Shutterstock

Под капотом нового iPhone 13 устроится процессор Apple A15 Bionic. Его, как и новые собственные процессоры М1, Apple создавала по 5-нанометровому техпроцессу. Перешагнуть порог в три нанометра и создать микрочипы с техпроцессом в два нанометра компания пока не может: на скорости развития технологий сказывается загруженность поставщиков. Технология N5P позволит значительно улучшить производительность и энергоэффективность, а также, как следствие, автономность нового iPhone 13.

Камера iPhone 13 — самая большая интрига предстоящей презентации. На предсерийных образцах устройства блогеры и журналисты увидели сразу несколько вариантов исполнения, включая шахматный блок с двумя объективами и вспышкой, внешний вид которого многим пришёлся не по душе. Базовым iPhone 13 отдадут "доносить" решения с iPhone 12 Pro Max — лазерный дальномер и систему оптической стабилизации со сдвигом сенсора. iPhone 13 Pro и Pro Max могут оснастить модулем большего размера, однако какой в итоге будет камера, станет ясно только на презентации. Главной проблемой может стать корпус рядом с модулем камер: если данные инсайдеров подтвердятся, то новый айфон станет крупнее, а блок камер будет физически больше. Это значит, что, скорее всего, старые чехлы от iPhone 12 для новых устройств не подойдут.

Аккумулятор iPhone 13 будет лучше, чем в iPhone 12

Толщина iPhone 13 зависит и от типа аккумулятора, который в новом устройстве будет более ёмким, чем в iPhone 12 и 12 Pro Max. Старшую версию 13 Pro Max оснастят аккумулятором на 4352 мАч против 3687 мАч у iPhone 12 Pro Max. Базовый iPhone 13 и iPhone 13 Pro получат один аккумулятор на двоих, его ёмкость составит 3095 мАч. Для сравнения на iPhone 12 устанавливают АКБ ёмкостью 2815 мАч. Комплектной зарядки для нового iPhone инсайдеры советуют не ждать — вместо неё в лучших традициях "заботы об экологии" Apple будет отдельно продавать быструю сверхмощную зарядку на 25–30 Вт. Такой же, к слову, заряжается MacBook Air на чипе М1. C автономностью не всё однозначно. По данным инсайдеров, новый аккумулятор для iPhone 13 позволит добиться до 17–19 часов на одной зарядке в режиме просмотра видео, что может означать почти сутки автономности в обычном режиме.

Новый цвет корпуса iPhone 13 и новый накопитель

По слухам, iPhone 13 могут получить сразу два новых цвета. Первым, по данным PhoneArena, может быть розовый с оттенком жвачки, который может стать дальнейшим развитием фиолетового iPhone 12, показанного в 2021 году. А вот фирменный синий и зелёный цвета могут исчезнуть, на их место, по некоторым данным, придут "более строгие оттенки". Помимо этого, из продажи может исчезнуть и фирменный синий цвет Pacific Blue. Сейчас iPhone доступны в четырёх оттенках — графитовый серый, золотой, серебристый и "тихоокеанский синий".

Помимо изменений в цветах пользователей может ожидать расширение памяти с максимальных ныне 512 Гб до 1 Тб. Это, по данным инсайдеров, объясняется тем, что всё больше цифрового контента снимается исключительно на смартфоны и пользователю нужно хранить большие объёмы данных.

Цена iPhone 13

Официальная стоимость устройства не раскрывается до премьеры, однако инсайдеры ожидают, что вся линейка продуктов Apple из-за пандемии и дефицита чипов может подорожать на 10–20 процентов. За базовый новый iPhone 13 Apple может назначить цену в 799 долларов (58 тысяч рублей по нынешнему курсу). iPhone 13 Pro Max в максимальной версии могут оценить в 1600–1700 долларов (116–123 тысячи рублей). В Европе будут такие же цены, но уже в евро. Apple традиционно относит Россию к европейскому рынку, поэтому пересчитывает цены на свою продукцию по курсу евро.