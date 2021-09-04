Отец похитителя девушки в Нижнем Новгороде назвал случившееся наваждением

Отец похитителя 23-летней эскортницы из Нижнего Новгорода. Видео © LIFE

Отец Сергея С. из Нижнего Новгорода, в подвале гаража которого в наручниках обнаружили 23-летнюю девушку, попытался оправдать сына. В ожидании избрания мужчине меры пресечения он сообщил Лайфу, что не может поверить в случившееся.

"Никто ничего не знает. Это нонсенс, наваждение, я не знаю, как сказать. Я никому ничего не должен", — ответил мужчина на просьбу прокомментировать случившееся.