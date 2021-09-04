Отец похитителя девушки в Нижнем Новгороде назвал случившееся наваждением
На вопрос, верит ли он, что сын совершил преступление, собеседник Лайфа ответил: "Нет".
Отец похитителя 23-летней эскортницы из Нижнего Новгорода. Видео © LIFE
Отец Сергея С. из Нижнего Новгорода, в подвале гаража которого в наручниках обнаружили 23-летнюю девушку, попытался оправдать сына. В ожидании избрания мужчине меры пресечения он сообщил Лайфу, что не может поверить в случившееся.
"Никто ничего не знает. Это нонсенс, наваждение, я не знаю, как сказать. Я никому ничего не должен", — ответил мужчина на просьбу прокомментировать случившееся.
При этом на вопрос, верит ли он, что сын совершил преступление, собеседник Лайфа коротко заявил: "Нет".
Напомним, в Нижнем Новгороде в подвале гаража Сергея С. нашли 23-летнюю девушку, которая пропала десять дней назад. Она была прикована наручниками. Потерпевшая рассказала, что её похитил мужчина, с которым она познакомилась на одном из сайтов, где предлагала интим-услуги. Похитителя объявили в розыск, причём не только сотрудники правоохранительных органов, но и его жена, которая даже не подозревала о двойной жизни мужа. Супруга при этом назвала его хорошим семьянином.
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