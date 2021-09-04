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Восемь человек ранены в результате стрельбы в Италии

Полиция задержала двух подозреваемых, они оказали вооружённое сопротивление.

4 сентября, 10:06
<p>Фото © twitter.com / <a href="https://twitter.com/eha_news/status/1434077396760727555/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">EHA News</a></p>

Фото © twitter.com / EHA News

На северо-востоке Италии минимум восемь человек получили ранения в результате стрельбы в городе Триест. Об этом сообщил ряд итальянских СМИ, в частности агентство ANSA.

Предположительно, инцидент произошёл в результате спора двух групп иностранных рабочих. Завязалась драка, окончившаяся стрельбой. Восемь человек получили ранения, один в тяжёлом состоянии. Карабинеры, по сообщению La Repubblica, задержали двух стрелков, при аресте они оказывали вооружённое сопротивление. Место происшествия оцеплено.

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Ранее во французском Марселе три человека погибли в результате двух инцидентов, произошедших за одну ночь.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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