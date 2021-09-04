Восемь человек ранены в результате стрельбы в Италии

На северо-востоке Италии минимум восемь человек получили ранения в результате стрельбы в городе Триест. Об этом сообщил ряд итальянских СМИ, в частности агентство ANSA.

Предположительно, инцидент произошёл в результате спора двух групп иностранных рабочих. Завязалась драка, окончившаяся стрельбой. Восемь человек получили ранения, один в тяжёлом состоянии. Карабинеры, по сообщению La Repubblica, задержали двух стрелков, при аресте они оказывали вооружённое сопротивление. Место происшествия оцеплено.