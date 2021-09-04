Восемь человек ранены в результате стрельбы в Италии
Полиция задержала двух подозреваемых, они оказали вооружённое сопротивление.
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На северо-востоке Италии минимум восемь человек получили ранения в результате стрельбы в городе Триест. Об этом сообщил ряд итальянских СМИ, в частности агентство ANSA.
Предположительно, инцидент произошёл в результате спора двух групп иностранных рабочих. Завязалась драка, окончившаяся стрельбой. Восемь человек получили ранения, один в тяжёлом состоянии. Карабинеры, по сообщению La Repubblica, задержали двух стрелков, при аресте они оказывали вооружённое сопротивление. Место происшествия оцеплено.
Ранее во французском Марселе три человека погибли в результате двух инцидентов, произошедших за одну ночь.
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