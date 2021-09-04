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Twitter, Telegram и Facebook грозит 72 млн рублей штрафов из-за запрещённого контента

Компания Facebook может лишиться 40 миллионов рублей, а Twitter и Telegram — по 16 миллионов каждая.

4 сентября, 10:49
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Twitter, Telegram и Facebook грозят новые крупные штрафы за отказ удалить запрещённый в России контент. Решение о возможности данного наказания в Мировом суде Москвы рассмотрят 14 сентября.

С учётом всех протоколов, поступивших в суд, компания Facebook может быть оштрафована на 40 миллионов рублей, а Twitter и Telegram — по 16 миллионов каждая. Все протоколы в отношении соцсетей составлены по ч. 4. ст. 13.41. КоАП РФ "Неудаление владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ".

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Ранее Лайф писал, что суд в Москве оштрафовал Facebook, Twitter и WhatsApp на 36 миллионов рублей. А 17 августа суд за день оштрафовал Google на 14 миллионов рублей по пяти административным искам за отказ удалять запрещённую информацию. Спустя два дня компания получила ещё один штраф — на шесть миллионов рублей.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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