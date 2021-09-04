Twitter, Telegram и Facebook грозит 72 млн рублей штрафов из-за запрещённого контента

Twitter, Telegram и Facebook грозят новые крупные штрафы за отказ удалить запрещённый в России контент. Решение о возможности данного наказания в Мировом суде Москвы рассмотрят 14 сентября.

С учётом всех протоколов, поступивших в суд, компания Facebook может быть оштрафована на 40 миллионов рублей, а Twitter и Telegram — по 16 миллионов каждая. Все протоколы в отношении соцсетей составлены по ч. 4. ст. 13.41. КоАП РФ "Неудаление владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ".