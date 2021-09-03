Президентские бонусы ВЭФ: Какие перемены ждут жителей Дальнего Востока Президент дал ряд беспрецедентных поручений по развитию России и Дальнего Востока. Важнейшие из них связаны с социальной сферой. 3 сентября, 20:32 Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Президент России Владимир Путин принял участие в заседании Восточного экономического форума. Главную часть своего выступления глава страны посвятил социально-экономическим мерам поддержки регионов Дальнего Востока. Не секрет, что этот регион по сравнению с западными соседями является менее развитым как в экономическом, так и в социальном отношении. Чтобы исправить данную диспропорцию, президентом был дан ряд поручений, которые изменят уровень жизни граждан.

Бизнес и трудоустройство

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Одной из тяжелейших проблем Дальнего Востока, возникшей в том числе из-за небольшого количества населения, является низкий уровень развития предпринимательства. В условиях, когда частный бизнес создаёт среду для комфортного существования людей, организуя рабочие места и социальные связи, его поддержка должна быть приоритетной. В качестве такой помощи Владимир Путин предложил избавить дальневосточников от ряда налогов.

— Полностью освободим бизнес от уплаты ключевых налогов на прибыль, на имущество, земельного и транспортного налога. Причём на десять лет. Подчеркну, речь идёт о компаниях, которые не просто регистрируются на Курилах, а реально работают на островах, строят здания, предприятия, нанимают сотрудников. Для таких компаний будут установлены и пониженные страховые взносы в размере 7,6% — также на десять лет. Кроме того, на всей территории Курильских островов будет действовать режим свободной таможенной зоны, то есть ввозить товары, оборудование и вывозить готовую продукцию будет проще и удобнее. В рамках этой зоны также не будет взиматься НДС, пока товар не покинет территорию Курил. Я сразу же оговорюсь, коллеги, преференциальный режим будет распространяться не на все виды деятельности. Исключение составят работы посредников, производство подакцизных товаров, добыча и переработка углеводородов, а также вылов ценных водных биоресурсов. Ну понятно, потому что это и так высокодоходные виды деятельности, высокодоходный бизнес. При этом подчеркну, налоговыми, таможенными и административными преимуществами смогут воспользоваться не только отечественные компании, но и иностранные инвесторы, включая, конечно, наших соседей, в том числе японских партнёров, о чём мы, собственно говоря, с ними и раньше говорили. В смысле создания условий для развития экономики этих островов и нашего сотрудничества на этих территориях, — сказал президент.

Как полагает экономист Алексей Зубец, мера поддержки бизнеса путём создания зоны с пониженным налоговым обложением может оказаться эффективной, но одной её будет недостаточно.

— Там формируется зона с пониженными налогами, это составляющее, основное. Дайте бизнесу возможность работать — и он сам сделает всё необходимое. Конечно, возникает вопрос, насколько эти меры будут эффективны. Понятно, что развитие местного бизнеса, опирающегося на местные же ресурсы, объективно требует инвестиций, но нужно понимать, что развитием одного бизнеса вопрос убыли населения на Дальнем Востоке решён не будет, — отметил Алексей Зубец.

Доступное жильё

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Второй важнейшей проблемой Дальнего Востока является доступность жилья. Причины: отток населения и переезд в крупные города, а также необходимость завозить стройматериалы из других регионов.

— Ещё одна острая специфическая проблема именно Дальнего Востока — это дефицит строительных материалов. Очень многое приходится завозить за сотни, а то и за тысячи километров отсюда. Это, конечно, прямо влияет на темпы реализации и стоимость проектов не только в сфере инфраструктуры, но и на жилищном рынке. В ближайшее время нужно кратно увеличить производство стройматериалов на Дальнем Востоке. В том числе создадим современный кластер этой индустрии в Хабаровском крае, который располагает необходимой ресурсной, производственной, да и кадровой базой. Подчеркну, такой кластер будет работать на потребности всего Дальнего Востока. И прошу Правительство Российской Федерации совместно с нашими ведущими компаниями — это РЖД, Росавтодор и другие крупнейшие потребители стройматериалов — подготовить предложения на этот счёт. Собственно говоря, они уже готовятся, если не сказать, что они есть, но надо их как можно быстрее доработать и внедрять, — сказал президент.

Владимир Путин добавил, что очень важно решать проблемы жилья, качества жизни комплексно, а значит, необходимо запускать масштабную программу обновления дальневосточных городов. По его мнению, речь должна идти не просто о новом облике жилых кварталов и общественных пространств, но необходимо задать векторы долгосрочного развития.

— Вместо концентрации вокруг крупных производств, крупных заводов (а так было исторически) они должны стать городами, где в центре внимания, конечно, человек и его потребности, комфортные условия для жизни и развития, где есть место свежим идеям, инициативам и проектам экономики будущего, где работает удобный, экологически чистый общественный транспорт. Нужно не забывать и, безусловно, не должны быть забыты такие города, как Тында, Северобайкальск, которые имеют важнейшее значение для работы и развития БАМа. Подчеркну, реализовать такую программу необходимо в тесном диалоге с жителями, откликаясь на их запросы. Конечно, здесь нужно эффективно использовать те инструменты и механизмы, которые мы запустили в последнее время. Имею в виду инфраструктурные бюджетные кредиты, субсидируемые облигации института "Дом.рф" и средства Фонда национального благосостояния, — рассказал Путин.

Как полагает политолог и экономист Александр Роджерс, данные меры логичны, так как территория Дальнего Востока нуждается в освоении.

— На Дальнем Востоке сокращается население ещё и потому, что там, мягко говоря, жить не так комфортно, как в европейской части нашей страны. Очень многое было сделано второпях и неуютно, поэтому, чтобы мотивировать людей, которые там живут, оставаться, а также приезжать новых, необходимо вводить новые льготы и пересматривать концепт застройки городов, — считает он.

Новая социальная инфраструктура

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Но комфортных условий для бизнеса и городов для жизни мало, людям необходимы медицина и образование. Президент России указал, что текущие расходы на здравоохранительную систему Дальнего Востока будут увеличены, прежде всего в отдалённых и малонаселённых пунктах. На это будет каждый год выделяться более шести миллиардов рублей. Также было принято решение продлить действие единой субсидии, с помощью которой на Дальнем Востоке уже было построено 476 новых социальных объектов и отремонтировано 700.

— Это школы, детские сады, поликлиники, спортивные центры и ФАПы. В следующем году дальневосточные субъекты Федерации получат на эту программу дополнительно порядка 20 миллиардов рублей, из них не менее половины будет направлено на развитие инфраструктуры здравоохранения дальневосточных регионов. Подчеркну, эти средства пойдут именно плюсом к 57 миллиардам рублей, которые уже планируется направить на программу модернизации первичного звена здравоохранения в федеральном округе, — пояснил Владимир Путин. — И ещё одна задача, важная для всего региона. Из двух с половиной тысяч почтовых отделений Дальнего Востока 80% расположены именно в труднодоступных населённых пунктах. Из них три четверти требуют капитального ремонта и обновления. Как вы знаете, мною поддержано предложение "Единой России" модернизировать и нарастить функционал почтовых отделений, чтобы с их помощью наши граждане могли получать государственные услуги, дистанционно приобретать необходимые товары, в том числе продукты питания и лекарства. Масштабное обновление инфраструктуры почтовой связи, почтовой сети по всей России мы начнём уже в ближайшее время. Пилотные проекты на Дальнем Востоке стартуют в Приморье, Хабаровском крае, а также в Бурятии.

Политолог Алексей Мартынов полагает: если учесть, что наша страна является самой большой в мире, а проблемы Дальнего Востока стоят очень остро, то запускать этот проект необходимо. При этом он уверен, что такой подход даёт позитивные результаты, которые уже видно, так как программа освоения действует несколько лет.

— Главное, о чём говорил президент, это создание достойной, комфортной, современной и престижной жизни для жителей этого региона. И для местных предпринимателей, и для простых жителей. Ради этого и вводятся различные льготные программы, в том числе по развитию портов. Вот, скажем, Владивосток должен стать хабом Северного морского пути к 2024 году. Конечно, хотелось бы побыстрее, но получается пока так. Что это даст? Это привлечёт в город новые ресурсы, сделает его более привлекательным с точки зрения жителей, а значит, там будут оставаться жить. Возможно, если указанная президентом программа будет реализована, то мы сможем переломить многодесятилетний тренд, когда все жители нашей страны стремились в столицы — Москву и Санкт-Петербург. Потому что там всё самое новое, самое современное. Теперь же есть возможность это переломить. И появится новый центр притяжения — Дальний Восток со столицей во Владивостоке, — заявил эксперт.

Напомним, после разрухи 1990-х системным развитием Дальнего Востока правительство занялось только с 2012 года. Тогда, 21 мая, было создано профильное Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Одной из мер поддержки стала программа "Дальневосточный гектар" — юридическая норма о бесплатном выделении в собственность гектара земли любому жителю России, который решил переселиться в этот регион.

Авторы Никита Юрченко