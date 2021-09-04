Глава МИД Украины заявил о подготовке к визиту Байдена в Киев
По словам Кулебы, американский лидер посетит страну, поскольку она "очень важна для него".
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Киев начал работу по подготовке ответного визита президента США Джо Байдена, заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба в интервью "РБК-Украина".
"Украинская дипломатия уже работает над визитом американского президента на Украину", — сообщил Кулеба.
Точной даты пока нет. Ранее на встрече президентов вопрос ответного визита не поднимался. По словам Кулебы, Джо Байден точно посетит Украину, поскольку она "очень важна для него и является приоритетом внешней политики США".
Напомним, ранее Зеленский встретился с Байденом в Вашингтоне. В ходе переговоров глава Белого дома заявил лидеру Незалежной о приверженности США суверенитету Украины на фоне "агрессии", якобы исходящей со стороны РФ. Американский лидер отказался проводить совместную пресс-конференцию по итогам встречи. Политолог раскрыл Лайфу причины такого решения. После встречи с Байденом Зеленский отправился в Калифорнию. В ходе выступления в Стэнфордском университете он пообещал, что Украина станет лидером Европы.
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