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Глава МИД Украины заявил о подготовке к визиту Байдена в Киев

По словам Кулебы, американский лидер посетит страну, поскольку она "очень важна для него".

4 сентября, 10:57
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Киев начал работу по подготовке ответного визита президента США Джо Байдена, заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба в интервью "РБК-Украина".

"Украинская дипломатия уже работает над визитом американского президента на Украину", — сообщил Кулеба.

Точной даты пока нет. Ранее на встрече президентов вопрос ответного визита не поднимался. По словам Кулебы, Джо Байден точно посетит Украину, поскольку она "очень важна для него и является приоритетом внешней политики США".

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Напомним, ранее Зеленский встретился с Байденом в Вашингтоне. В ходе переговоров глава Белого дома заявил лидеру Незалежной о приверженности США суверенитету Украины на фоне "агрессии", якобы исходящей со стороны РФ. Американский лидер отказался проводить совместную пресс-конференцию по итогам встречи. Политолог раскрыл Лайфу причины такого решения. После встречи с Байденом Зеленский отправился в Калифорнию. В ходе выступления в Стэнфордском университете он пообещал, что Украина станет лидером Европы.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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