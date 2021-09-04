Появилось видео вертолёта Путина изнутри. Видео © t.me / Пул № 3

Вертолёт Ми-8МТВ-1С президента России Владимира Путина сняли на видео после вылета с площадки Восточного экономического форума. Телеграм-канал "Пул № 3" показал видео изнутри винтокрылой машины с подписью "скромно и тесно".

На опубликованных кадрах российский лидер поднимается на борт воздушного судна и за руку здоровается с командиром вертолёта. Во время полёта Путин обсудил с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным снимки, предположительно, сделанные из космоса. Буквально в полуметре сбоку от них на диванах расположились остальные спутники главы государства.