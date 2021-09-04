"Скромно и тесно": Появилось видео изнутри вертолёта Путина
На кадрах видно, что на борту небольшого воздушного судна российский лидер обсуждает рабочие вопросы с Рогозиным.
Появилось видео вертолёта Путина изнутри. Видео © t.me / Пул № 3
Вертолёт Ми-8МТВ-1С президента России Владимира Путина сняли на видео после вылета с площадки Восточного экономического форума. Телеграм-канал "Пул № 3" показал видео изнутри винтокрылой машины с подписью "скромно и тесно".
На опубликованных кадрах российский лидер поднимается на борт воздушного судна и за руку здоровается с командиром вертолёта. Во время полёта Путин обсудил с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным снимки, предположительно, сделанные из космоса. Буквально в полуметре сбоку от них на диванах расположились остальные спутники главы государства.
Ранее в Кремле назвали ерундой новые сообщения СМИ об особняке в Геленджике. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что не считает необходимым каждый раз возвращаться к этой теме.
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