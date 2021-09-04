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Стало известно о состоянии 23-летней эскортницы, которую 10 дней держал в плену клиент

Девушку нашли в подвале гаража её нового знакомого, она была скована наручниками. Злоумышленник арестован.

4 сентября, 15:30
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

23-летняя жительница Нижнего Новгорода, которую похитил и десять дней держал в плену клиент, чувствует себя хорошо. Как сообщает РИА "Новости", пострадавшая приняла участие во всех необходимых следственных действиях. Её состояние нормализовалось, поэтому девушку отпустили домой.

"С ней всё в порядке, от медицинской помощи отказалась", — рассказал собеседник агентства.

23-летняя эскортница могла быть не первой пленницей нижегородского похитителя

23-летняя эскортница могла быть не первой пленницей нижегородского похитителя

Напомним, в Нижнем Новгороде в подвале гаража Сергея С. нашли 23-летнюю девушку, которая пропала десять дней назад. Потерпевшая рассказала, что её похитил мужчина, с которым она познакомилась на одном из сайтов, где предлагала интим-услуги. Похитителя объявили в розыск, причём не только сотрудники правоохранительных органов, но и его жена, которая даже не подозревала о двойной жизни мужа. Супруга при этом назвала его хорошим семьянином.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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