Стало известно о состоянии 23-летней эскортницы, которую 10 дней держал в плену клиент

23-летняя жительница Нижнего Новгорода, которую похитил и десять дней держал в плену клиент, чувствует себя хорошо. Как сообщает РИА "Новости", пострадавшая приняла участие во всех необходимых следственных действиях. Её состояние нормализовалось, поэтому девушку отпустили домой.