Стало известно о состоянии 23-летней эскортницы, которую 10 дней держал в плену клиент
Девушку нашли в подвале гаража её нового знакомого, она была скована наручниками. Злоумышленник арестован.
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23-летняя жительница Нижнего Новгорода, которую похитил и десять дней держал в плену клиент, чувствует себя хорошо. Как сообщает РИА "Новости", пострадавшая приняла участие во всех необходимых следственных действиях. Её состояние нормализовалось, поэтому девушку отпустили домой.
"С ней всё в порядке, от медицинской помощи отказалась", — рассказал собеседник агентства.
Напомним, в Нижнем Новгороде в подвале гаража Сергея С. нашли 23-летнюю девушку, которая пропала десять дней назад. Потерпевшая рассказала, что её похитил мужчина, с которым она познакомилась на одном из сайтов, где предлагала интим-услуги. Похитителя объявили в розыск, причём не только сотрудники правоохранительных органов, но и его жена, которая даже не подозревала о двойной жизни мужа. Супруга при этом назвала его хорошим семьянином.
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