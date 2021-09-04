"Мы ищем "Мэри Поппинс": Подольская рассказала, за что уволила няню своего младшего сына
Участница "Фабрики звёзд" призналась, что она не слишком требовательна, но беспокоится за безопасность своего ребёнка.
Фото © Instagram / Наталья Подольская
Певица Наталья Подольская уволила няню своего младшего сына Ивана. Как сообщает РИА ФАН, своё решение артистка объяснила тем, что женщина не вписалась в их семью.
"Ну просто поменяла няню. Сейчас у меня работают две прекрасные няни. Иногда вы просто разные люди. Нам нужно, чтобы я знала, что мой ребёнок в безопасности. На самом деле мы ищем с мужем "Мэри Поппинс", — рассказала Подольская в эфире "Русского радио".
По словам Подольской, она не слишком требовательна к няням, но для артистки в приоритете забота и чуткость к её детям со стороны специалиста. Певица уверена, что если у воспитательницы на первом месте стоят деньги, то это не та работа, где можно построить карьеру.
Ранее Наталья Подольская поделилась в Instagram, что поступок няни её шокировал настолько, что помощницу пришлось уволить. Певица рассказала, что даже заглядывала в словарь, чтобы прояснить для себя значение слова "сотрудник".
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