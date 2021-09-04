Певица Наталья Подольская уволила няню своего младшего сына Ивана. Как сообщает РИА ФАН, своё решение артистка объяснила тем, что женщина не вписалась в их семью.

"Ну просто поменяла няню. Сейчас у меня работают две прекрасные няни. Иногда вы просто разные люди. Нам нужно, чтобы я знала, что мой ребёнок в безопасности. На самом деле мы ищем с мужем "Мэри Поппинс", — рассказала Подольская в эфире "Русского радио".

По словам Подольской, она не слишком требовательна к няням, но для артистки в приоритете забота и чуткость к её детям со стороны специалиста. Певица уверена, что если у воспитательницы на первом месте стоят деньги, то это не та работа, где можно построить карьеру.