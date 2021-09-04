Не привитые от коронавируса аспиранты РПЦ будут учиться дистанционно

Не прошедшие вакцинацию студенты Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия будут обучаться дистанционно. Об этом сообщил ректор вуза и председатель отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы после целого года работы в дистанционном режиме сейчас выходим на работу в очном режиме. Хотя, конечно, продолжаем строго соблюдать санитарные меры для того, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусной инфекцией. И мы приняли решение допускать к очному обучению тех студентов, которые привились, а те студенты, которые не привились, будут обучаться дистанционно", — уточнил священнослужитель.

Он добавил, что для духовных заведений РПЦ новый учебный год начинается хорошо. Митрополит также выразил надежду, что пандемия в скором времени пойдёт на спад, а все аспиранты снова начнут учиться очно.