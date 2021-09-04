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Не привитые от коронавируса аспиранты РПЦ будут учиться дистанционно

Митрополит Иларион выразил надежду, что пандемия в скором времени пойдёт на спад.

4 сентября, 14:51
<p>Фото © <a href="http://www.doctorantura.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия</a></p>

Фото © Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия

Не прошедшие вакцинацию студенты Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия будут обучаться дистанционно. Об этом сообщил ректор вуза и председатель отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы после целого года работы в дистанционном режиме сейчас выходим на работу в очном режиме. Хотя, конечно, продолжаем строго соблюдать санитарные меры для того, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусной инфекцией. И мы приняли решение допускать к очному обучению тех студентов, которые привились, а те студенты, которые не привились, будут обучаться дистанционно", — уточнил священнослужитель.

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Он добавил, что для духовных заведений РПЦ новый учебный год начинается хорошо. Митрополит также выразил надежду, что пандемия в скором времени пойдёт на спад, а все аспиранты снова начнут учиться очно.

Ранее патриарх Кирилл поручил усилить профилактику коронавируса в храмах и монастырях Москвы. Глава РПЦ обратил внимание священнослужителей на необходимость носить маски, особенно при близком контакте с прихожанами.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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