Доктор Мясников рассказал, какие витамины "попадают прямо в цель"
По словам специалиста, всё дело в методе всасывания полезных веществ организмом.
Фото © Pexels
Натуральные витамины оказывают на организм куда более положительный эффект, чем их синтетические аналоги. Почему так происходит, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
По его словам, раньше считалось, что наверняка определить количество тех или иных продуктов, которое необходимо съесть для восполнения дефицита витаминов, невозможно. Поэтому на помощь в этом вопросе пришла синтетика. Но позже учёные поставили под сомнение пользу таких витаминов из-за того, что организм всасывает их по-другому, не оставляя от полезных веществ ни следа.
"Зато когда вы едите овощи, фрукты, мясо или курицу, организм отвечает вам: "Да, я вижу, вот витамины", — рассказал Мясников в эфире телеканала "Россия-1".
Ведущий подчеркнул, что натуральные витамины "попадают прямо в цель" и дают ожидаемый результат, тогда как синтетические аналоги "бьют, как из пулемёта".
Ранее Александр Мясников перечислил "белые" продукты, которые могут спровоцировать онкологические заболевания.
Комментариев: 0