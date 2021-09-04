Доктор Мясников рассказал, какие витамины "попадают прямо в цель"

Натуральные витамины оказывают на организм куда более положительный эффект, чем их синтетические аналоги. Почему так происходит, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, раньше считалось, что наверняка определить количество тех или иных продуктов, которое необходимо съесть для восполнения дефицита витаминов, невозможно. Поэтому на помощь в этом вопросе пришла синтетика. Но позже учёные поставили под сомнение пользу таких витаминов из-за того, что организм всасывает их по-другому, не оставляя от полезных веществ ни следа.

"Зато когда вы едите овощи, фрукты, мясо или курицу, организм отвечает вам: "Да, я вижу, вот витамины", — рассказал Мясников в эфире телеканала "Россия-1".