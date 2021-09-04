Девушка похвасталась новым столиком для макияжа, но все взгляды были прикованы только к постеру 18+
Австралийка решила поделиться находкой, но пользователей Сети больше заинтересовала интимная картина на стене.
Фото © Facebook
Каких только групп по интересам нет в соцсетях! Так, на Facebook есть специальное сообщество для австралиек, в котором они делятся своими находками в магазинах. Недавно одна из участниц этой группы, имя которой не раскрывается, поделилась, каким удивительным туалетным столиком она разжилась всего за 150 австралийских долларов (8000 рублей). Но пока одни пользователи соцсети восхищались будуаром, другие обратили внимание на весьма странную картину, красующуюся над ним.
Фото © Facebook
Поначалу может показаться, что на чёрном фоне лишь пятна, как это модно в современном искусстве. Но стоит посмотреть на "шедевр" чуть дольше, как становится понятно — лучше уж это и правда была абстракция. В закрашенных областях узнаются характерные отпечатки человеческого тела, пишет The Sun.
Не знаю, как вам пришла эта идея, но я в восторге
Круто, но для моей пятой точки понадобится холст побольше
Фото © Facebook
И хоть большинство оставляло лишь едкие комментарии, были те, кому произведение искусства действительно понравилось. После множества просьб автор поста рассказала, как она создала картину. Как и ожидалось, художником быть не обязательно.
Первым делом рисуйте свою пятую точку и ноги. Аккуратно сядьте на холст и только после этого приложите ладони
Но, как отметила девушка, сесть — полдела. Важно встать с картины так, чтобы её не повредить, размазав краску там, где её быть не должно. Чтобы этого избежать, нужно рядом с холстом отвести место, которое можно пачкать без зазрения совести и повсюду обложиться ненужными, но чистыми (такими они останутся ненадолго) тряпками
WOW-news
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